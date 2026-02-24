Раскрыт способ выявить болезнь Альцгеймера задолго до потери памяти

24 февраля 2026, 08:16

JAD: Изменения в периферии глаза сигнализируют о болезни Альцгеймера

Фото: iStock/FabrikaCr

Исследователи из Houston Methodist сделали сенсационное открытие: глаза могут помочь выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, еще до появления проблем с памятью. Результаты их работы опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.