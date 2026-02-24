Раскрыт способ выявить болезнь Альцгеймера задолго до потери памяти
Исследователи из Houston Methodist сделали сенсационное открытие: глаза могут помочь выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, еще до появления проблем с памятью. Результаты их работы опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.
В эксперименте на мышах ученые заметили, что изменения происходят не в центральной части сетчатки, как это обычно считают, а в периферической зоне. Именно там зафиксировали признаки клеточного стресса и перестройки поддерживающих клеток — мюллеровских глиальных. Эти изменения проявляются до появления выраженных симптомов болезни. Кроме того, исследователи обнаружили повышение уровня аквапорина-4. Он участвует в «очистке» нервной ткани от метаболических отходов, включая белки, связанные с Альцгеймером. Ученые полагают, что организм пытается компенсировать начальные нарушения, прежде чем система очистки мозга даст сбой.
Если результаты подтвердятся в клинических испытаниях на людях, широкоугольная визуализация сетчатки может стать простым и неинвазивным методом ранней диагностики. Обычный осмотр у офтальмолога поможет выявлять болезнь за годы до появления первых когнитивных симптомов.
