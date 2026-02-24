В российском аэропорту ввели временные ограничения

24 февраля 2026, 07:53

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Самары, известном как «Курумоч», ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пишет РИА Новости.