В российском аэропорту ввели временные ограничения
В аэропорту Самары, известном как «Курумоч», ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пишет РИА Новости.
Росавиация сообщила о необходимости этих мер для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры и авиакомпании должны быть готовы к изменениям в расписании. Ограничения могут вызвать задержки рейсов и дополнительные неудобства. Власти призывают всех следить за обновлениями и заранее планировать свои поездки. Аэропорт продолжает работать, но безопасность остается приоритетом.
Ранее стало известно, что с первого марта в России вступают в силу изменения, касающиеся автовладельцев и автомобильного рынка в целом.
Читайте также: