Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
В России после трёхдневных выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, началась короткая рабочая неделя. Об этом сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
Она напомнила, что россияне вернутся к трудовым будням только 24 февраля. Поскольку праздничный день выпал на понедельник, текущая неделя оказалась сокращённой.
Подольская уточнила, что следующие длинные выходные наступят совсем скоро — они ожидаются почти сразу после конца текущего месяца. Международный женский день, 8 марта, приходится на воскресенье, что предполагает дополнительный отдых. Россияне вновь не будут работать с субботы по понедельник включительно.
