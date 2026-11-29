Раскрыта безопасная суточная норма помидоров и огурцов
Помидоры и огурцы полезны, однако их чрезмерное употребление нежелательно. Об этом RT сообщила врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Наталья Мотылева.
По ее словам, помидоры содержат витамин К и ликопин, который действует как антиоксидант. Ликопин помогает уменьшить вероятность сердечно-сосудистых и некоторых видов рака, а после тепловой обработки он усваивается более эффективно. Взрослым рекомендуется употреблять не более 200 граммов томатов в день (1-2 штуки). Если съесть больше, могут возникнуть изжога и вздутие.
Огурцы состоят из воды на 96-97 процентов, а один плод содержит примерно 15 калорий. В них есть нерастворимая клетчатка, которая помогает дольше чувствовать себя сытым, что полезно для контроля веса. Рекомендуется съедать 150-200 граммов огурцов в день (2-3 плода), чтобы избежать вздутия живота, пояснила гастроэнтеролог.
Врач отметила, что овощи сами по себе не могут полностью удовлетворить суточную потребность в витаминах. Для сбалансированного питания, согласно мнению Мотылевой, тарелку следует разделить на четыре части: половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, а по четверти — белки и сложные углеводы.
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