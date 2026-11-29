29 ноября 2026, 18:56

Врач Мотылева: Взрослым можно съедать не более 2 помидоров и 3 огурцов в день

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Помидоры и огурцы полезны, однако их чрезмерное употребление нежелательно. Об этом RT сообщила врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Наталья Мотылева.