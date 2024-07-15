Россиянам назвали диету, нормализующую сон

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Врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявила, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.
«Исследования показали, что придерживающиеся такого питания люди оценивали свой сон как более качественный. Этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и др. Средиземноморская диета хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – пояснила в беседе с Газета.ру Солнцева.
Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.
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