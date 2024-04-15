Раскрыта неочевидная польза регулярного секса

В современной медицине давно и успешно используют технологии, которые разрабатывались для подготовки космонавтов к полёту и их восстановления. Эти передовые разработки помогают в лечении и восстановлении детей, рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.