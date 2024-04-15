Раскрыта неочевидная польза регулярного секса

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba
Каждый половой акт потребляет от 80 до 150 калорий, рассказал уролог, хирург Марк Гадзиян в своем блоге Telegram.
Он пояснил, что по затратам энергии секс сопоставим с подъемом на несколько лестничных пролетов. При этом мужчины сжигают больше калорий во время полового акта, добавил врач.
Помимо потери лишнего веса, секс нормализует кровяное давление благодаря действию гормонов пролактина и окситоцина.
В то же время уролог подчеркнул, что лишний вес может снизить качество сексуальной жизни, так как у тучных людей вырабатывается недостаточное количество тестостерона. Кроме того, ожирение и неудовлетворенность внешностью могут привести к развитию депрессии.
Наконец, Гадзиян предупредил, что высокое кровяное давление и использование антидепрессантов могут негативно сказаться на интимных отношениях.
Читай также:
В Киевской области задержали пастора-педофила за секс с 15-летней прихожанкой
Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее
Педагога средней школы посадили на пять лет за секс с учеником
Помимо потери лишнего веса, секс нормализует кровяное давление благодаря действию гормонов пролактина и окситоцина.
«Также секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза», – отметил он.
В то же время уролог подчеркнул, что лишний вес может снизить качество сексуальной жизни, так как у тучных людей вырабатывается недостаточное количество тестостерона. Кроме того, ожирение и неудовлетворенность внешностью могут привести к развитию депрессии.
Наконец, Гадзиян предупредил, что высокое кровяное давление и использование антидепрессантов могут негативно сказаться на интимных отношениях.
Читай также:
В Киевской области задержали пастора-педофила за секс с 15-летней прихожанкой
Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее
Педагога средней школы посадили на пять лет за секс с учеником
Александр Климов