Раскрыта неожиданная причина храпа

02 февраля 2026, 10:50

Врач Хиремат: Дефицит витамина D может спровоцировать храп и апноэ во сне

Фото: iStock/ajr_images

Недостаток витамина D может стать причиной храпа и легкого апноэ во сне, утверждает врач и эксперт в области общественного здравоохранения Джагадиш Хиремат.