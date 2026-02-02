Раскрыта неожиданная причина храпа
Недостаток витамина D может стать причиной храпа и легкого апноэ во сне, утверждает врач и эксперт в области общественного здравоохранения Джагадиш Хиремат.
В интервью Indian Express он рассказал о влиянии пищевой добавки на дыхательные пути. Специалист объяснил, что дефицит витамина D ослабляет мускулатуру, включая мышцы, которые поддерживают проходимость дыхательных путей. При нехватке этого вещества тонус снижается, что приводит к опусканию тканей и затруднению дыхания.
Кроме того, низкий уровень усиливает воспаление и нарушает работу иммунной системы. Это может вызвать заложенность носа и отек дыхательных путей, что еще больше ухудшает дыхание во время сна. По словам специалиста, недавние исследования показали, что прием витамина D помогает уменьшить храп. Он также положительно влияет на выработку мелатонина, что улучшает качество ночного отдыха.
