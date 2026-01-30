Врач Хорошев: 20 секунд на морозе в легкой одежде резко ослабевают иммунитет
Всего несколько десятков секунд на морозе в легкой одежде могут обернуться тяжелой вирусной или бактериальной инфекцией. Об этом рассказал врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев.
По его словам, основную опасность для иммунной системы несут морозы. Когда вся иммунная система из-за переохлаждения резко ослабевает, человек заболевает.
«Сниженный из-за холода иммунитет не так эффективно борется с вирусами, бактериями и прочими вредоносными микроорганизмами — они “поднимают голову” и начинают активно размножаться, провоцируя различные заболевания. Поражение иммунной системы происходит даже при незначительном замерзании», — отметил Хорошев в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он подчеркнул, что зимой нельзя выходить на мороз раздетым даже на 20 секунд. Необходимо всегда одеваться по погоде, в противном случае легко подхватить простудное заболевание. Хорошев также посоветовал заниматься закаливанием, если нет противопоказаний по состоянию здоровья.
