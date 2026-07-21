В Госдуме рассказали, как решить проблему ожирения в России
На сегодняшний день ожирение стало одной из основных медицинских проблем как для мира, так и для России. Более половины граждан страны страдают от избыточного веса. О способах решения проблемы «Татар-информу» сообщил председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.
По его мнению, требуется комплексный подход. Одного спортзала недостаточно для решения проблемы. Более того, нет уверенности, что люди будут активно посещать даже бесплатные спортивные учреждения, отметил парламентарий.
Существуют формы ожирения, вызванные нарушениями в работе эндокринной системы. Однако чаще всего ожирение связано с образом жизни. Государство, к сожалению, не может напрямую влиять на эти аспекты, считает Леонов.
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья полагает, что эффективным методом является информирование населения о том, как организовать свою жизнь и чем её наполнять.
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