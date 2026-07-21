В Госдуме рассказали, как решить проблему ожирения в России

21 июля 2026, 19:43

Депутат Леонов: проблема ожирения в РФ можно решить комплексно

Фото: iStock/Staras

На сегодняшний день ожирение стало одной из основных медицинских проблем как для мира, так и для России. Более половины граждан страны страдают от избыточного веса. О способах решения проблемы «Татар-информу» сообщил председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.