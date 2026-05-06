Раскрыта распространенная ошибка при употреблении киви
Диетолог Мариан Гарсия заявила, что многие при употреблении киви совершают одну распространенную ошибку. Об этом пишет издание ABC.
Гарсия отметила, что многие предпочитают есть киви без кожуры. Однако она подчеркнула, что кожура является значимой частью фрукта, так как содержит множество полезных компонентов.
По словам диетолога, употребление киви с кожурой позволяет организму получить на 50% больше клетчатки, на 32% больше фолиевой кислоты и на 34% больше витамина Е. Врач добавила, что в кожуре присутствует большое количество антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от ежедневного стресса.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный на планете овощ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: