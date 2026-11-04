Раскрыта самая вредная для сердца привычка
Самая вредная привычка для сердца — это отсутствие движения. Такое заявление сделала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, заболевания этого органа часто можно предотвратить, и для защиты сердечно-сосудистой системы не требуются радикальные меры или изнуряющие марафоны.
Простой и при этом очень полезной нагрузкой специалист назвала обычную ходьбу. Она отметила, что ежедневная прогулка в среднем темпе 30-40 минут снижает артериальное давление, улучшает эластичность сосудов и помогает контролировать вес.
По мнению эксперта, это самый недооцененный, но и самый доступный вид кардионагрузки. К таким же полезным для сердца видам активности врач отнесла отказ от лифта в пользу лестницы.
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