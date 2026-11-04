Раскрыта самая вредная для сердца привычка

04 ноября 2026, 17:50

Доцент Хачирова: 30-40 минут ходьбы в день полезны для здоровья сердца

Фото: iStock/Foremniakowski

Самая вредная привычка для сердца — это отсутствие движения. Такое заявление сделала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.