Врач назвала распространенную ошибку при борьбе с сухостью в носу

04 ноября 2026, 15:59

Врач Киняшева: борьба с сухостью в носу сосудосуживающими каплями — ошибка

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

С началом отопительного сезона влажность воздуха в квартирах может заметно снижаться, опускаясь ниже оптимального диапазона 40-60%. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач Карина Киняшева.





По ее словам, при сухом воздухе уменьшается количество защитной слизи, появляются сухость, жжение, заложенность носа и раздражение глаз. Специалист назвала одной из распространенных ошибок попытку бороться с сухостью в носу сосудосуживающими каплями или спреями.





«Они уменьшают отек слизистой и могут временно облегчить заложенность, но не увлажняют ее», — пояснила Киняшева.

«Обычный солевой спрей и промывание носа большим объемом жидкости — не одно и то же. Для промывания нельзя использовать воду прямо из-под крана: она должна быть стерильной, дистиллированной либо предварительно прокипяченной и остуженной», — отметила она.

«Воду нужно регулярно менять, а сам увлажнитель — мыть и просушивать по инструкции производителя. Избыточно повышать влажность тоже не стоит: постоянная сырость создает благоприятные условия для роста плесневых грибов и размножения клещей домашней пыли», — рекомендовала она.