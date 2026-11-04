Врач назвала распространенную ошибку при борьбе с сухостью в носу
Врач Киняшева: борьба с сухостью в носу сосудосуживающими каплями — ошибка
С началом отопительного сезона влажность воздуха в квартирах может заметно снижаться, опускаясь ниже оптимального диапазона 40-60%. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач Карина Киняшева.
По ее словам, при сухом воздухе уменьшается количество защитной слизи, появляются сухость, жжение, заложенность носа и раздражение глаз. Специалист назвала одной из распространенных ошибок попытку бороться с сухостью в носу сосудосуживающими каплями или спреями.
«Они уменьшают отек слизистой и могут временно облегчить заложенность, но не увлажняют ее», — пояснила Киняшева.
При длительном использовании эффект может стать обратным: заложенность возвращается и усиливается, что со временем приводит к развитию медикаментозного ринита. Врач подчеркнула, что сосудосуживающие средства для носа не рассчитаны на постоянное применение. Для увлажнения слизистой, по словам Киняшевой, используют солевые растворы, однако способ применения принципиален.
«Обычный солевой спрей и промывание носа большим объемом жидкости — не одно и то же. Для промывания нельзя использовать воду прямо из-под крана: она должна быть стерильной, дистиллированной либо предварительно прокипяченной и остуженной», — отметила она.
В водопроводной воде могут сохраняться, например, свободноживущие амебы Naegleria fowleri и Acanthamoeba. При обычном питье такой путь заражения не возникает, но при попадании воды непосредственно в носовые ходы эти микроорганизмы в очень редких случаях способны вызвать тяжелую инфекцию.
Похожая ошибка, по словам врача, встречается и при сухости глаз: пациенты нередко приобретают первые попавшиеся капли «от красных глаз», хотя некоторые из них содержат сосудосуживающие компоненты. Они временно уменьшают красноту, но при регулярном применении после окончания действия препарата она может вернуться еще сильнее. При сухости глаз применяются увлажняющие капли — искусственные слезы. Если пользоваться ими часто, стоит учитывать состав: консерванты в некоторых препаратах сами способны дополнительно раздражать поверхность глаза. Киняшева также предупредила, что проблемой может стать и бытовой увлажнитель, если его просто поставить рядом с батареей и забыть: в воде и на внутренних поверхностях плохо очищаемого прибора могут размножаться микроорганизмы, которые затем попадают в воздух вместе с аэрозолем.
«Воду нужно регулярно менять, а сам увлажнитель — мыть и просушивать по инструкции производителя. Избыточно повышать влажность тоже не стоит: постоянная сырость создает благоприятные условия для роста плесневых грибов и размножения клещей домашней пыли», — рекомендовала она.Самыми простыми мерами при сухом воздухе врач назвала регулярное проветривание, влажную уборку и контроль влажности в помещении. Если после нормализации микроклимата заложенность носа, чихание, зуд, слезотечение или раздражение глаз сохраняются, причина может быть уже не только в сухом воздухе. Похожие симптомы бывают, например, при аллергическом рините и конъюнктивите.