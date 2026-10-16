Раскрыта связь осанки и работы мозга

16 октября 2026, 19:26

Физиотерапевт Мурашкина: при постоянной сутулости страдает мозг

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Постоянная сутулость может стать причиной «тумана в голове» и невозможностью сфокусироваться дольше пяти минут. Об этом сообщили остеотерапевт, миофункциональный специалист, основатель Центра остеопластики и омоложения Людмила Елисавецкая и врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина, передают «Известия».