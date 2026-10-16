Раскрыта связь осанки и работы мозга
Постоянная сутулость может стать причиной «тумана в голове» и невозможностью сфокусироваться дольше пяти минут. Об этом сообщили остеотерапевт, миофункциональный специалист, основатель Центра остеопластики и омоложения Людмила Елисавецкая и врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина, передают «Известия».
По словам специалистов, при хронической сутулости дыхание становится более частым и поверхностным, что приводит к снижению уровня углекислого газа в крови. Уточняется, что он необходим для транспортировки кислорода к тканям, поэтому его недостаток вызывает кислородное голодание. В результате кровь становится более щелочной, а кислород не высвобождается, оставаясь связанным. Это мешает его доставке к мозгу и мышцам, объясняют медики.
По этой причине у человека возникает ощущение «тумана в голове», сонливость после обеда и трудности с концентрацией внимания дольше пяти минут. Это не лень, а физиологическая проблема: из-за неправильной осанки нейронам не хватает питательных веществ, говорит Мурашкина. Она подчеркивает, что диафрагма, основная дыхательная мышца, при сутулости сдавливается, что ухудшает дыхание.
Елисавецкая отмечает, что сутулость также приводит к верхнему перекрестному синдрому, при котором трапециевидная мышца, мышца, поднимающая лопатку, и грудные мышцы перегружены, а глубокие сгибатели шеи и ромбовидные мышцы ослаблены. Чтобы исправить ситуацию, необходимо сначала снять напряжение с перегруженных мышц и активизировать ослабленные, иначе есть риск укрепить то, что и так работает на пределе своих возможностей, предупреждает остеотерапевт.
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