Раскрыта связь походки человека и его психического состояния

26 февраля 2026, 16:46

Aif.ru: Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека

Фото: iStock/Patrick Daxenbichler

Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека. Связь между ними объяснили директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская и врач-кинезиолог, фитотерапевт, подиатр Григорий Крутов, передает aif.ru.