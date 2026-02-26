Раскрыта связь походки человека и его психического состояния
Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека. Связь между ними объяснили директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская и врач-кинезиолог, фитотерапевт, подиатр Григорий Крутов, передает aif.ru.
Врачи напомнили, что каждый шаг требует согласованной работы множества суставов, мышц и отделов нервной системы, ответственных за координацию. Если стопы перестают правильно выполнять свою функцию опоры, телу приходится компенсировать их работу. Это приводит к тому, что мозг тратит дополнительные ресурсы на поддержание равновесия и координацию движений.
Деформированная стопа вовлекает в работу дополнительные группы мышц, вызывая хроническое перенапряжение и усталость. В результате перегружается центральная нервная система. Это может проявляться в виде тяжести в ногах, болей в пояснице, усталости, а также раздражительности, тревожности, проблем со сном и других психических расстройств.
Чтобы изменить вредную для организма походку, необходимо работать над улучшением координации движений и восстановлением правильной работы мышц. Врачи рекомендуют обратиться к подиатру для диагностики и консультации.
Читайте также: