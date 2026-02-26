Врач назвала главные симптомы приближающегося инфаркта

26 февраля 2026, 16:22

Кардиолог Чайковская: некоторые симптомы являются предвестниками инфаркта

Фото: iStock/dragana991

Хотя инфаркт миокарда считается внезапным приступом, есть определенные предупреждающие симптомы ишемии, которые можно успеть вовремя распознать. В первую очередь – это дискомфорт в грудной клетке, чувство давления, тяжести и жжения при эмоциональном напряжении или физической нагрузке. Об этом сообщила RT кардиолог, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов Мария Чайковская.