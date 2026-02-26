Врач назвала главные симптомы приближающегося инфаркта
Хотя инфаркт миокарда считается внезапным приступом, есть определенные предупреждающие симптомы ишемии, которые можно успеть вовремя распознать. В первую очередь – это дискомфорт в грудной клетке, чувство давления, тяжести и жжения при эмоциональном напряжении или физической нагрузке. Об этом сообщила RT кардиолог, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов Мария Чайковская.
Врач выделила несколько симптомов, которые могут указывать на приближение инфаркта: одышка, быстрая утомляемость, нарушения сердечного ритма и головокружения. Также человек может периодически испытывать дискомфорт, который может распространяться на шею, голову и руку. Эти симптомы требуют особого внимания, особенно если у человека есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение или повышенный уровень холестерина. Курильщики и те, у кого в семье были случаи заболеваний сердца, также находятся в группе риска, отметила Чайковская.
Особое внимание стоит уделить фибрилляции предсердий — виду аритмии, который увеличивает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность этого состояния заключается в том, что оно часто протекает бессимптомно или проявляется лишь периодически.
Кардиолог подчеркнула, что своевременная оценка рисков и обращение к специалисту позволяют контролировать состояние пациента и подобрать оптимальное лечение. В случае фибрилляции предсердий может быть назначено инвазивное лечение, что снижает риск осложнений.
