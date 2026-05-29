Раскрыты неочевидные причины запора
Запор не всегда можно объяснить недостатком воды и клетчатки в рационе. Неочевидные причины назвали врачи-гастроэнтерологи Стефани А. Макэби и Джереми Полман, передает издание HuffPost.
По мнению экспертов, на функционирование кишечника влияют не только клетчатка и вода, но и медикаменты, образ жизни и качество сна. Толстая кишка следует 24-часовому циркадному ритму, активизируясь утром и замедляясь ночью. Недостаток сна способен нарушить этот цикл, увеличивая риск запоров, отметила Макэби.
Полман подчеркнул, что прием антигистаминных средств, добавок с кальцием или железом также может вызвать запор. Еще одной причиной он назвал повышенную тревожность, влияющую на взаимодействие кишечника и мозга и способную изменить нормальную работу пищеварения. Кроме того, привычка долго терпеть позывы в туалет может привести к загустению стула, добавил он.
Для предотвращения проблем специалисты советуют пить больше воды, включать в рацион достаточное количество клетчатки и заниматься физической активностью. Врачи рекомендуют спать не менее семи часов в сутки и не оставлять без внимания регулярные нарушения в работе кишечника.
