Названы сроки восстановления легких при отказе от курения
Легкие могут начать восстанавливаться после отказа от курения, первые положительные изменения могут быть заметны уже через две недели — три месяца после последней сигареты. Об этом сообщила доцент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Марина Макарова, пишет ТАСС.
По ее словам, легкие обладают удивительной способностью к восстановлению, однако некоторые повреждения могут быть необратимыми. Врач подчеркнула, что степень регенерации зависит от возраста, стажа курения и наличия сопутствующих заболеваний.
В процессе восстановления нормализуется работа мукоцилиарного транспорта: восстанавливаются реснички эпителия, которые очищают слизистую от микробов. Снижается окислительный стресс, улучшается кровообращение и функции легких. Человек начинает меньше кашлять, уменьшается объем мокроты и исчезает одышка, отметила Макарова.
По заверению пульмонолога, через год после отказа от курения риск инфаркта и инсульта снижается вдвое. Также уменьшается вероятность развития рака легких по сравнению с теми, кто продолжает курить.
Однако при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) некоторые изменения необратимы. Тем не менее, отказ от курения замедляет ухудшение функции дыхания, развитие эмфиземы и снижает частоту госпитализаций, заключила эксперт.
