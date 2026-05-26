Достижения.рф

Названы сроки восстановления легких при отказе от курения

Макарова: Легкие начнут регенерацию уже через 2 недели после отказа от курения
Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Легкие могут начать восстанавливаться после отказа от курения, первые положительные изменения могут быть заметны уже через две недели — три месяца после последней сигареты. Об этом сообщила доцент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Марина Макарова, пишет ТАСС.



По ее словам, легкие обладают удивительной способностью к восстановлению, однако некоторые повреждения могут быть необратимыми. Врач подчеркнула, что степень регенерации зависит от возраста, стажа курения и наличия сопутствующих заболеваний.

В процессе восстановления нормализуется работа мукоцилиарного транспорта: восстанавливаются реснички эпителия, которые очищают слизистую от микробов. Снижается окислительный стресс, улучшается кровообращение и функции легких. Человек начинает меньше кашлять, уменьшается объем мокроты и исчезает одышка, отметила Макарова.

По заверению пульмонолога, через год после отказа от курения риск инфаркта и инсульта снижается вдвое. Также уменьшается вероятность развития рака легких по сравнению с теми, кто продолжает курить.

Однако при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) некоторые изменения необратимы. Тем не менее, отказ от курения замедляет ухудшение функции дыхания, развитие эмфиземы и снижает частоту госпитализаций, заключила эксперт.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0