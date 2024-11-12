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Врач Степанов заявил об опасности сна с открытым окном

Фото: iStock/Jaqueline Bremmer

Фото: iStock/Jaqueline Bremmer

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов заявил, что сон с открытым окном может грозить невралгией и миозитом.
Также такой сон чреват переохлаждением тех частей тела, которые остались открытыми.

«Когда под одеялом тепло, а снаружи холодно, спится легче. Но, засыпая с открытым окном, мы сталкиваемся с рисками. Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться. И это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия», — предупредил в беседе с NEWS.ru Степанов.



Ранее врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.

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#здоровье
Названа профессия, представителям которой может грозить рак челюсти
Врач Тышкевич: Рак челюсти может грозить работникам горячих цехов
12 ноября 2024, 21:04

Фото: iStock/stevanovicigor

Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.
Также этому заболеванию могут быть подвержены курильщики и любители острой пищи.

«Рак челюсти — очень агрессивная онкология, с трудом поддается лечению. Одной из самых распространенных причин развития рака челюсти является хронический гайморит. Предшественниками заболевания являются хронические травмы слизистой оболочки рта. В группе риска также находятся курильщики», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что для здоровья зубов вредными являются газированные напитки и алкоголь.

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#заболевания
#рак
#здоровье
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Россиянам раскрыли, что спасёт от полноты осенью и зимой
Психолог Полина рекомендовала овощной и фруктовый рационы в борьбе с полнотой
12 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что от набора веса в осенне-зимний период может спасти включение больше овощей и фруктов в свой рацион.
«Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты. Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод», — пояснила в беседе с NEWS.ru Полина.

Благоприятными в этом плане будут нормализация режима дня и сна, физические нагрузки, уменьшение стресса и т. д., добавила специалист.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.

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#продукты
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#диетолог
#фрукты
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В Детском центре им. Л Рошаля спасли новорождённую с тяжёлым пороком сердца
12 ноября 2024, 19:40

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённой с критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
В перинатальном центре Балашихи родилась девочка Василиса с критическим пороком сердца, которую экстренно перевели в центр для операции. Врачи провели все необходимые обследования и подтвердили диагноз: критически выраженный стеноз клапана лёгочной артерии.
«Была выполнена рентгенэндоваскулярная операция. Хирурги ввели тонкий катетер с надувающимся баллоном через сосуд в бедре и направили к клапану лёгочной артерии. Как только катетер достиг суженного участка клапана, баллон на конце катетера надулся и расширил суженное место. Врачи восстановили нормальный поток крови», – говорится в сообщении.
Отмечается, что это была первая в Детском центре кариохиругическая операция эндоваскулярный методом.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Василису уже выписали.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в сентябре. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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#сердце
#новорождённые
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Мясников раскрыл, кому действительно нужен витамин D зимой
Мясников: Витамин D зимой — беременным, детям и старикам
12 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/Gilnature

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что витамин D зимой действительно необходим только страдающим гиповитаминозом людям, а также беременным, детям и старикам.
Остальным же людям дополнительно принимать этот витамин необязательно.

«Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам. Витамин D стоит принимать только при наличии явных признаков дефицита. Это такие симптомы, как слабость, боли в костях или мышцах. Если этих признаков нет, то витамин D не нужен», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А аллерголог-иммунолог Ксения Рябова раскрыла, какие пациенты страдают от «аллергии на холод».

«Это пациенты с хронической индуцированной крапивницей, у которых провоцирующим фактором является пониженная температура. Она запускает системную реакцию, которая может проявляться волдырями на коже с выраженным зудом и отёками. Это редкое, но тяжёлое заболевание, которое тем не менее поддается медикаментозному лечению и коррекции под контролем врача», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Рябова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.

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#диетолог
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#витамины
#аллергия
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В Японии открыли новый метод лечения роговицы
Японские ученые впервые использовали iPSC в трансплантационной хирургии
12 ноября 2024, 18:37

Фото: iStock/Mikhail Azarov

В Японии создали инновационный метод лечения, основанный на применении индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS). Результаты их работы были опубликованы в журнале The Lancet.
В Университете Осаки ученые создали тонкий лист эпителиальных клеток роговицы из стволовых клеток здорового донора. В исследовании японских ученых принимали участие 4 человека, страдающие заболеваниями роговицы.

В ходе оперативного вмешательства пациентам с поврежденного глаза удаляли слой рубцовой ткани, затем следовало сшивание эпителиальных слоев в области удаления, после чего устанавливалась, созданная учеными, защитная линза для изоляции этой зоны и содействия процессу заживления. Пациенты 1 и 2 проходили низкодозовую иммуносупрессивную терапию, в то время как пациенты 3 и 4 не получали такую терапию. Все участники находились под наблюдением в течение 52 недель, а также проводился мониторинг безопасности на протяжении еще одного года.

Новый подход к лечению, основанный на стволовых клетках, помог восстановить зрение у троих пациентов с тяжелыми заболеваниями глаз, сопровождающимися помутнением роговицы. Острота зрения пациентов значительно возросла после трансплантации.

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#зрение
#глаза
#пациенты
#мониторинг
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Россиянам раскрыли сокращающие жизнь продукты
Диетолог Соломатина: Сахар и пиво сокращают продолжительность жизни
12 ноября 2024, 18:37

Фото: iStock/FabrikaCr

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.
«Сладости, джемы, варенье, выпечка, пиво с высоким гликемическим индексом, из-за чего они повышают уровень глюкозы в крови. Энергетическая нагрузка от этих продуктов сваливается на человека как ушат воды, и он не может с ней справиться, поэтому выбрасывает большое количество инсулина. Остатки этой энергии уходят в жировой запас», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

В итоге при избыточном количестве жира в организме у человека развивается атеросклероз, что негативно влияет на здоровье и продолжительность жизни, добавила врач.

Также количество лет сокращают трансжиры: фастфуд, картошка, красное мясо, маргарин.

Кроме этого, Елена Соломатина назвала продукты-рекордсмены по содержанию витамина С. К ним она отнесла отвар шиповника, квашеную капусту, жёлтый болгарский перец и чёрную смородину.

«В отличие от витаминов в капсулах, в натуральных продуктах все полезные элементы находятся в гармоничном комплексе, поэтому все и так прекрасно усваивается», — уточнила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.

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#здоровье
#продукты
#врач
#диетолог
#сладости
#пиво
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Россиянам перечислил вирусы, способные вызвать рак
Врач Покровский заявил о способности гепатита B вызвать рак
12 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/Artur Plawgo

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей Центра Блохина Вадим Покровский заявил, что гепатит B и вирус папилломы человека способны вызывать рак.
Он уточнил, что сами по себе вирусы рак не вызывают, однако способствуют росту риска развития опухоли.

«Поскольку вирусы могут передаваться от одного организма к другому, то и рак также может передаваться», — добавил в беседе с «Известиями» Покровский.

А в Кемерове мужчине удалили опухоль размером в футбольный мяч. Об инциденте рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

«Мужчина давно страдал от гигантской липомы поверхности левого бедра», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.

Отмечается, что сейчас мужчине уже лучше, он готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что 45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы.

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#мужчины
#рак
#вирусы
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Подмосковный гастроэнтеролог Перминова назвала фрукт, спасающий от осенней хандры
12 ноября 2024, 17:08

Фото: iStock / Voyagerix

Употребление хурмы может спасти здоровье нервной системы и сердца в период осенней хандры.
Об этом сообщила гастроэнтеролог Мытищинской больницы Ирина Перминова. ​
«Этот фрукт – чемпион по содержанию бета-каротина, который замедляет процесс старения организма. Большое количество антиоксидантов и калия, содержащееся в хурме, помогает вывести из организма лишнюю жидкость. А магний нормализует работу сердца и нервной системы», – пояснила Перминова, слова которой приводил пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Однако, по словам врача, хурма может встать в желудке комом, если она не дозрела.
«Всё из-за танина, который при контакте с желудочным соком может преобразовываться в неперевариваемую массу. Это может потребовать лечения, поэтому лучше выбирать созревшие плоды», – отметила специалист.
Перминова добавила, что не стоит употреблять более трёх –четырёх плодов хурмы в день. А чтобы польза была максимальной, следует съесть фрукт через один – два часа после завтрака, обеда или ужина.

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#здоровье
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#фрукты
#питание
#осень
#подмосковье
#московская область
#мытищи
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Назван специфический симптом пневмонии у пожилых
Врач Симонова: Пневмония у пожилых может выражаться спутанностью сознания
12 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/seb_ra

Врач-терапевт Татьяна Симонова заявила, что при пневмонии у пожилых людей может наблюдаться спутанность сознания.
«Симптомы пневмонии могут быть малоспецифичными. Чаще всего она характеризуется общей слабостью, повышенной потливостью, кашлем с выделением мокроты, температурой тела выше 38°C. Иногда могут быть боль в груди, затруднение дыхания и одышка при небольшой физической нагрузке. У пожилых людей заболевание может вызывать спутанность сознания», — прокомментировала в беседе с RT Симонова.

Она добавила, что при обнаружении таких симптомов следует немедленно проконсультироваться с врачом.

А доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев отметил, что пневмонии являются одним из факторов повышенного тромбообразования.

«Мелкие тромбы могут приводить к небольшому поражению лёгких. Пневмонии, возникающие систематически и не связанные с инфекционными процессами – это должно натолкнуть на подозрение о повышенном тромбообразовании. Порой ведь случается несколько эпизодов – сначала что-то кольнуло в боку, человек поболел, покашлял», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

Врач указал, что на сегодняшний день спрогнозировать или полностью предотвратить отрыв тромбов невозможно.

Ранее доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявляла, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.

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