Врач Степанов заявил об опасности сна с открытым окном

Фото: iStock/Jaqueline Bremmer
Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов заявил, что сон с открытым окном может грозить невралгией и миозитом.
Также такой сон чреват переохлаждением тех частей тела, которые остались открытыми.
Ранее врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.
Читайте также:
Россиянам раскрыли способы справиться с бессонницей без лекарств
Кардиолог назвал позу сна, которая говорит о проблеме с сердцем
Подмосковный врач Носикова рассказала, чем опасен недостаток сна
«Когда под одеялом тепло, а снаружи холодно, спится легче. Но, засыпая с открытым окном, мы сталкиваемся с рисками. Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться. И это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия», — предупредил в беседе с NEWS.ru Степанов.
Ранее врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.
Читайте также:
Россиянам раскрыли способы справиться с бессонницей без лекарств
Кардиолог назвал позу сна, которая говорит о проблеме с сердцем
Подмосковный врач Носикова рассказала, чем опасен недостаток сна
Мелисса Тимофеева