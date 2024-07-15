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Назван оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей

15 июля 2024, 17:42
Фото: iStock/Povareshka

Фото: iStock/Povareshka

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила, что замороженные ягоды и овощи можно хранить в течение двух лет.
«Оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей – два года. Дальше они теряют витамины и прочие полезные вещества», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Воронова.

До этого россиянам раскрыли, какими полезными для здоровья напитками можно заменить сладкую газировку. Как пишет Общественная Служба Новостей, для замены подойдут вода с фруктами и ягодами, холодный чай, комбуча, домашний лимонад, колд брю.



Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.

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#здоровье
В Павловском Посаде 25 июля проведут День донора
15 июля 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акцию по сбору донорской крови проведут 25 июля в доме культуры «Октябрьский» в Павловском Посаде, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Кровь можно будет сдать с 9 утра до полудня. Накануне перед сдачей крови донору нельзя есть жирное и употреблять спиртные напитки. Утром рекомендуется легко позавтракать и выпить чай с сахаром», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для сдачи донорской крови есть ряд противопоказаний. В их число входит перенесённый туберкулёз и гепатит, беременность, проводившееся ранее переливание крови, а также постоянный приём сильнодействующих препаратов. Кроме того, ограничения накладывают перенесённые ангина, ОРВИ и грипп — переболевший может стать донором не ранее, чем спустя две недели после выздоровления.

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#павловский посад
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#донорская кровь
#акция
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Акция «Проверь здоровье в парке» с начала лета привлекла около 5 тыс. жителей
15 июля 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

540 человек стали в минувшие выходные участниками акции «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 33 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут прийти в поликлинику в будние дни. За прошедшие выходные своё здоровье в парках проверили 540 человек, а с начала лета – уже почти 5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что при необходимости пациентов направляли на более углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

О том, в каких парках пройдет акция в ближайшие выходные, в министерстве пообещали рассказать в конце недели.

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#московская область
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#минздрав мо
#здоровье
#парки
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#диспансеризация
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Врачу Стрелкову вручили знак отличия «За заслуги перед городским округом Клин»
15 июля 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Знак отличия «За заслуги перед городским округом Клин» получил заведующий отделением травматологии Клинской больницы Николай Стрелков, награду ему вручила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Николай Митрофанович Стрелков начал свой трудовой путь хирургом медсанчасти клинского предприятия «Химволокно», в 1988 году его перевели в Городскую больницу. Здесь начиная с 2007 года он возглавляет травматологическое отделение. При этом доктор Стрелков продолжает проводить операции», — говорится в сообщении.
В начале июля Николаю Стрелкову исполнилось 70 лет. Он постоянно повышает свою квалификацию и владеет самыми современными методиками лечения травматологических больных. Кроме того, доктор Стрелков является почётным донором России.

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#врач
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В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли более 34 тыс. детей
15 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 34 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, это исследование позволяет выявить генетические болезни на ранней стадии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Всем новорожденным в Подмосковье проводится неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. Всего с начала года были обследованы более 34 тыс. детей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он отметил, что ранняя диагностика генетических болезней позволяет выявить детей, входящих в группу риска, и своевременно начать терапию, а также обеспечить диспансерное наблюдение.

Для неонатального скрининга берётся кровь из пятки новорождённого. Если анализ показывает какие-то отклонения, с родителями связываются медики и объясняют дальнейший порядок действий.

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#здоровье
#новорождённые
#анализы
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, как готовить ребёнка к летнему лагерю
12 июля 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Начинать собрать ребёнка в летний лагерь следует заранее.
Прежде всего, необходимо позаботиться о его здоровье, заявила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева
«Для отъезжающего в лагерь ребёнка нужно оформить в поликлинике справку 079/у. В некоторых российских лагерях есть собственные формы таких справок. Их можно скачать на сайте организации и внести туда сведения о проведённой вакцинации, перенесенных заболеваниях, результаты анализов и так далее», – посоветовала врач.
Важно наличие у ребёнка всех прививок в соответствии с возрастом. На справке обязательно должны стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она будет недействительной.
«Перед отправкой необходимо сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, пройти обследование на энтеробиоз. Помимо этого, нужно взять у педиатра по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Она действительна в течение трёх дней. Не забудьте о копии полиса ОМС, свидетельстве о рождении или паспорте, а также о согласии родителей на обработку индивидуальных данных ребёнка», – добавила профессор.
По её словам, иногда в случае экстренных ситуаций нужно согласие на медицинское вмешательство. Кроме того, надо поставьте в известность медперсонал и вожатых лагеря о наличии у ребёнка аллергии и других хронических заболеваний.

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#московская область
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Диетолог Дианова назвала отличную замену сразу нескольким блюдам
12 июля 2024, 20:29

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.
Она отметила, что исследования доказывают, что хумус является блюдом, которое влияет на чувство голода и гипогликемический индекс. Так, по её словам, те, кто употреблял хумус, перекусывали в 2 раза реже тех, кто его не ел.

«Блюдо это очень питательное и высококалорийное. В 100 граммах содержится 300 с чем-то килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза организма совершенно иная», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.

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#питание
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В травматологическом центре Жуковского проведут второй День открытых дверей
12 июля 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В центре травматологи и ортопедии Жуковской больницы 13 июля проведут День открытых дверей. Побывать на нём смогут жители не только Подмосковья, но и других регионов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Проконсультироваться можно будет по вопросам болей в коленных, тазобедренных, плечевых и голеностопных суставах, а также в стопах.
«Это уже второй День открытых дверей в Подмосковье. Желающие смогут получить консультации ведущих врачей-травматологов-ортопедов, побывать на экскурсии по нашему центру травматологии и ортопедии. У нас есть всё необходимое для высокотехнологичных операций, в том числе на артроскопических и эндопротезирования суставах. Наши врачи выполняют более 3 тыс. операций в год по направлениям травматологии и ортопедии», – рассказала главврач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.
День открытых дверей пройдёт с 10 до 15 часов. Желающим получить консультацию врачей необходимо иметь при себе результаты рентген-, КТ- или МРТ-исследований суставов, а также полис ОМС и СНИЛС. При наличии показаний пациенту может предложить лечение в Жуковской больнице в рамках ОМС.

Центр травматологии и ортопедии Жуковской больницы находится по адресу: Жуковский, ул. Фрунзе, дом 1, 3 корпус.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#день открытых дверей
#больница
#жуковский
#подмосковье
#московская область
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В НИКИ детства с начала года осмотрели около 5 тысяч юных спортсменов
12 июля 2024, 19:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства с начала года осмотрели около 5 тысяч детей-спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что в НИКИ юные спортсмены могут максимально быстро пройти полное медобследование и получить допуск к тренировкам.
«В нашем центре ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ и рентген. Они также получают консультации 12 специалистов. Полное обследование организма занимает около трёх часов. С начала года в нашем центре здоровье проверили порядка 5 тыс. юных спортсменов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины института детства Дарья Коледова.
Как отметили в министерстве, при наличии показаний для детей проводят дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляют заключения о допуске к тренировкам и соревнованиям.

По данным Минздрава региона, специалисты Центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Названы самые опасные для фигуры продукты
Врач Толмасова рекомендовала отказаться от сосисок и колбасы
12 июля 2024, 18:43

Фото: iStock/YuraWhite

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.
«Эти продукты богаты калориями и солями. Они повышают риск возникновения заболеваний сердца, так как влияют на уровень холестерина и артериального давления. ВОЗ относит эти продукты к канцерогенам, способным провоцировать онкологические заболевания. Их можно заменить на нежирные белки, например постные сорта телятины, куриные грудки или тофу», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она также отметила вред для фигуры от сладких газировок, белого хлеба, продуктов быстрого приготовления, а также алкоголя.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.

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