Назван оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей

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Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила, что замороженные ягоды и овощи можно хранить в течение двух лет.
«Оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей – два года. Дальше они теряют витамины и прочие полезные вещества», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Воронова.
До этого россиянам раскрыли, какими полезными для здоровья напитками можно заменить сладкую газировку. Как пишет Общественная Служба Новостей, для замены подойдут вода с фруктами и ягодами, холодный чай, комбуча, домашний лимонад, колд брю.
Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.
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