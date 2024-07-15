Назван оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей

«Николай Митрофанович Стрелков начал свой трудовой путь хирургом медсанчасти клинского предприятия «Химволокно», в 1988 году его перевели в Городскую больницу. Здесь начиная с 2007 года он возглавляет травматологическое отделение. При этом доктор Стрелков продолжает проводить операции», — говорится в сообщении.

