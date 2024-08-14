Раскрыты самые частые травмы пениса во время секса

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Травмы во время половой активности могут происходить чаще, чем принято думать, сообщает врач скорой помощи Джордан Вагнер. В беседе с Huffington Post он и его коллеги раскрыли наиболее распространенные травмы пениса, получаемые в процессе секса.
Врач скорой помощи Джо Уиттингтон рассказал, что одной из частых травм является перелом полового члена, что представляет собой разрыв кавернозных тел, заполняемых кровью при эрекции. Он советует избегать чрезмерно агрессивных движений во время полового акта, чтобы предотвратить такие повреждения. Также, по словам врача, при этом могут пострадать и мочеиспускательный канал.
Врач неотложной помощи Джессика Сингх упомянула случай из практики, когда из-за сильного спазма вагинальных мышц член партнера застрял. Для снятия спазма потребовалось использование миорелаксантов и холодных компрессов.
Кроме того, Уиттингтон рассказал о другом случае, когда пара прибыла в отделение скорой помощи с проблемой зажатого члена из-за сильного спазма вагинальных мышц.
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Врач неотложной помощи Джессика Сингх упомянула случай из практики, когда из-за сильного спазма вагинальных мышц член партнера застрял. Для снятия спазма потребовалось использование миорелаксантов и холодных компрессов.
Кроме того, Уиттингтон рассказал о другом случае, когда пара прибыла в отделение скорой помощи с проблемой зажатого члена из-за сильного спазма вагинальных мышц.
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Елена Перлова