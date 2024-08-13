Россиянам раскрыли, когда ежевика может быть опасна

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что хотя ежевика и обладает многими полезными свойствами, в некоторых случаях она может стать опасной для здоровья.
«Вредна ежевика при поверхностном гастрите и язвенной болезни, особенно в период обострений, так как в этих случаях она может вызвать боли», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.
А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова раскрыла, как правильно хранить кабачки. По её словам, идеальным местом для них станет тёмное, прохладное и сухое укрытие.
«На хранение их достаточно аккуратно сложить в прохладном и сухом помещении. Самое главное, чтобы на них не падал яркий солнечный свет», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Воронова.
Ранее научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявляла, что люди с древних времён знали об удивительных целебных свойствах мёда.
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