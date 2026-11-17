17 ноября 2026, 17:15

The Washington Post: Ошибка при разморозке рыбы вызывает ботулизм

Фото: iStock/Olga Yastremska

Специалист по пищевой безопасности Дон Шаффнер предупредил, что некоторые ошибки на кухне могут привести к заражению ботулизмом. Об этом пишет издание The Washington Post.