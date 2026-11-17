Раскрыты ведущие к заражению опасной инфекцией ошибки на кухне
Специалист по пищевой безопасности Дон Шаффнер предупредил, что некоторые ошибки на кухне могут привести к заражению ботулизмом. Об этом пишет издание The Washington Post.
Согласно его мнению, рыба в вакуумной упаковке, которую размораживают в холодильнике без вскрытия пакета, может стать источником заражения. Он подчеркнул, что вакуумная упаковка создает идеальные условия для развития ботулизма. Чтобы снизить риск, эксперт рекомендовал перед разморозкой извлекать рыбу из пакета и обеспечивать доступ кислорода.
Шаффнер отметил, что опасность могут представлять запеченный картофель, долго хранившийся в фольге при комнатной температуре, и домашняя консервация, изготовленная с нарушением технологии. Он посоветовал избегать употребления консервов с глубокими вмятинами, вздутием и признаками протекания. Еще одной распространенной ошибкой является кормление детей младше года медом, так как он может содержать споры бактерии Clostridium botulinum, не представляющие угрозы для взрослых, но вызывающие ботулизм у младенцев.
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