Россиянам посоветовали один полезный для мозга и сердца перекус
Диетологи Лотта Андонян и Сара Глински посоветовали включить в рацион один перекус, полезный для мозга, сердца и кишечника. Об этом информирует Real Simple.
Андонян утверждает, что греческий йогурт поддерживает здоровье мозга благодаря пробиотикам, которые улучшают работу организма. Она отмечает, что ферментированные продукты, такие как йогурт, способны снижать риск депрессии, тревожности и нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера. Пробиотики также помогают уменьшить уровень нейровоспаления.
Глински добавляет, что греческий йогурт обычно содержит меньше лактозы, чем другие молочные продукты, что делает его более переносимым для людей с чувствительным ЖКТ или непереносимостью лактозы. Она также подчеркивает, что йогурт и другие кисломолочные продукты положительно влияют на здоровье сердца, стимулируя выработку веществ, которые снижают кровяное давление и воспаление.
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