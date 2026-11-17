17 ноября 2026, 15:24

Врач Андонян: Греческий йогурт поддерживает здоровье мозга благодаря пробиотикам

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Диетологи Лотта Андонян и Сара Глински посоветовали включить в рацион один перекус, полезный для мозга, сердца и кишечника. Об этом информирует Real Simple.