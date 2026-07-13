Раскрыты возможные проблемы с ЖКТ из-за окрошки и арбуза
Гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему из-за окрошки и арбуза могут возникать проблемы с ЖКТ. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач отметил, что арбуз и некоторые компоненты окрошки содержат значительное количество ферментируемой клетчатки, которая может вызвать усиленное брожение в кишечнике. Он подчеркнул, что риск нежелательных последствий возрастает, если у человека имеется индивидуальная непереносимость этих продуктов или если употребить их в большом количестве.
Для уменьшения вероятности брожения, Симаков посоветовал избегать покупки разрезанных арбузов, особенно если они продаются без упаковки. После нарушения целостности кожуры мякоть контактирует с окружающей средой, что способствует размножению бактерий. Такие половинки часто становятся причиной пищевых отравлений и острых интоксикаций, предупредил врач. Кроме того, он указал на необходимость правильного хранения окрошки, так как она быстро портится при высоких температурах.
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