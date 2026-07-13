Раскрыты возможные проблемы с ЖКТ из-за окрошки и арбуза

13 июля 2026, 19:34

Врач Симаков: Арбуз и окрошка вызывают брожение в кишечнике

Фото: iStock/fizkes

Гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему из-за окрошки и арбуза могут возникать проблемы с ЖКТ. Об этом пишет «Лента.ру».