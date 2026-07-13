Стало известно о нетипичном симптоме инфаркта
Иногда зубная боль может появляться при проблемах с сердцем, предупредил стоматолог-терапевт Павел Лысенков, передает RT.
При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже при инфаркте миокарда боль иногда может проявляться не только в левой руке или плече, но и в нижней челюсти, зубах или шее, отметил доктор. По словам Лысенкова, эти нетипичные симптомы возникают при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы.
Он добавил, что зубная боль, связанная с проблемами сердца, может сопровождаться другими признаками: одышкой, ощущением нехватки воздуха и холодным потом. Кроме того, такая боль способна появляться во время физических нагрузок.
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