Раскрыто, может ли пропуск завтрака вызвать гастрит

25 октября 2026, 09:41

Врач Красная: пропуск завтрака сам по себе не вызывает гастрит

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Пропуск завтрака сам по себе не является причиной гастрита, но недостаток клетчатки и воды в течение дня может привести к запорам. Плотный ужин непосредственно перед сном способен усилить изжогу. Об этом «Газете.Ru» сообщила гастроэнтеролог и диетолог клиники «Айрут» Юлия Красная.