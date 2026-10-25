Раскрыто, может ли пропуск завтрака вызвать гастрит
Пропуск завтрака сам по себе не является причиной гастрита, но недостаток клетчатки и воды в течение дня может привести к запорам. Плотный ужин непосредственно перед сном способен усилить изжогу. Об этом «Газете.Ru» сообщила гастроэнтеролог и диетолог клиники «Айрут» Юлия Красная.
Специалист пояснила, что боль в животе после длительного перерыва в еде не всегда указывает на наличие заболевания. Чтобы определить причину дискомфорта, необходимо обратить внимание на характер боли: жжение, спазмы или изменения в стуле. Также важны продолжительность и интенсивность симптомов, их регулярность и возможные сопутствующие проявления. Пропущенный завтрак не является достаточным основанием для постановки диагноза «гастрит», подчеркнула Красная.
Другой возможной причиной проблем с пищеварением может быть недостаточная калорийность рациона. Для предотвращения переедания вечером врач рекомендует планировать рацион с учетом расписания. Например, можно позавтракать дома, взять с собой бутерброд и фрукт, а во время длительного перерыва пообедать в столовой. Если после занятий предстоит трудовая смена, следует позаботиться о еде и на этот случай.
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