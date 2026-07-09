Врачи рассказали, как вернуть свободное носовое дыхание
Врач Данилин: постоянная заложенность носа может требовать операции
Постоянная заложенность носа, нарушение сна и частые воспаления на фоне искривления носовой перегородки могут указывать на необходимость операции. Об этом рассказал оториноларинголог «СМ-Клиника» Никита Данилин.
Он уточнил, что само по себе искривление носовой перегородки не является показанием для оперативного вмешательства. Другой разговор, когда у человека из-за этого ухудшается качество жизни в виде стойкого затруднения носового дыхания.
«Нарушение прохождения воздуха через нос может приводить к храпу, ухудшению качества сна, дневной сонливости, повышенной утомляемости, снижению концентрации внимания и частым головным болям», — отметил Данилин в разговоре с «Известиями».
Врач посоветовал обратиться к врачу для проведения обследования, если происходят регулярные заболевания лор-органов, частые носовые кровотечения и снижение обоняния. Все это можно устранить при помощи септопластики. Этот метод хирургической коррекции позволит полностью восстановить прохождение воздуха через носовые ходы.
Тем временем оториноларинголог «СМ-Клиники» Павел Савельев добавил в разговоре с RT, что бесконтрольное применение сосудосуживающих препаратов может стать причиной серьезных проблем. Часто многолетняя зависимость от таких препаратов заканчивается хирургическим вмешательством.
«Человек практически не может дышать носом без очередной дозы препарата, а эффект от капель становится все менее продолжительным. Некоторые пациенты начинают использовать капли каждые несколько часов, в том числе просыпаются ночью, чтобы восстановить дыхание», — пояснил специалист.
Савельев подчеркнул, что из-за длительного использования сосудосуживающих препаратов разрастаются нижние носовые раковины, которые перекрывают дыхание. В этом случае восстановить полноценное дыхание поможет только септопластика.