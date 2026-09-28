Распространенный симптом оказался связан с повышенным риском инсульта
Бессонница может повышать риск инсульта на 26 процентов. Такой вывод сделали исследователи из Европейской академии неврологии, результаты их работы опубликовал журнал Sleep Medicine Reviews (SMR).
Ученые проанализировали материалы исследований о последствиях бессонницы для здоровья. Только анализ связи с инсультом охватил девять работ, а всего в систематический обзор вошли данные более 1,3 миллиона человек.
Выяснилось, что бессонница связана с повышением риска инсульта на 26 процентов. Более того, вероятность госпитализации по любой причине у таких людей оказалась на 28 процентов выше. Ученые проследили связь и с другими нарушениями работы мозга: бессонница ассоциировалась с депрессией и суицидальным поведением, а имеющиеся данные указывают на повышенный риск деменции. Наиболее устойчивой оказалась связь с болезнью Альцгеймера.
Авторы считают, что бессонницу стоит рассматривать не только как расстройство сна, но и как возможный показатель состояния мозга и общего здоровья. При этом в статье подчеркивается, что исследование лишь выявило связь, но не доказало, что именно бессонница непосредственно вызывает инсульт или деменцию.
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