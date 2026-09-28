Распространенный симптом оказался связан с повышенным риском инсульта

28 сентября 2026, 12:24

SMR: бессонница может повышать риск инсульта на 26%

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Бессонница может повышать риск инсульта на 26 процентов. Такой вывод сделали исследователи из Европейской академии неврологии, результаты их работы опубликовал журнал Sleep Medicine Reviews (SMR).