Растила 20 лет: реутовские врачи удалили у пациентки огромную опухоль на затылке

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Огромную опухоль, выросшую на затылке у 62-летней женщины, удалили хирурги Реутовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Провели операцию по удалению новообразования. Его размер составил 252 кубических сантиметра. Сначала предполагалось, что это атерома, но структура оказалась больше похожа на липому. Материал отправили на гистологию», — заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Исследование показало, что опухоль доброкачественная. Пациентку выписали, и она вернулась к привычной жизни.
Читайте также:
Жителей Подмосковья приглашают 31 августа пройти онкоскрининг
Лихорадка Западного Нила пришла в Россию: охвачено уже 22 региона
Врач Иванова заявила об опасности самолечения при отите
Лев Каштанов