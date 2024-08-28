Врач Иванова заявила об опасности самолечения при отите

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Терапевт Виктория Иванова предупредила, что самолечение при отите чревато менингитом или потерей слуха.
«Отит нельзя игнорировать или пытаться лечить самостоятельно. Это воспаление, которое локализуется в среднем, внутреннем или наружном отделе уха. Самолечение чревато полной глухотой, менингитом или абсцессом мозга, поражением слуховых и лицевых нервов, параличом», — пояснила в беседе с NEWS.ru Иванова.
По её словам, при гнойной форме отита может начаться даже разрушение костей.
Специалист призвала не игнорировать боль в ухе, ощущение заложенности в ушах, покраснение видимой части ушной раковины и другие неприятные симптомы, а обращаться с эти к врачу.
Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.
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