«Борец с окислительным стрессом»: иммунолог Гуськова назвала главное свойство облепихи

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Облепиха – ягода, обладающая множеством полезных свойств, настоящий источник витаминов. Но чтобы сохранить все эти все свойства, нужно правильно собирать её.
Об этом «Радио 1» сообщила диетолог, иммунолог, аллерголог, кандидат биологических наук, руководитель проекта «Лаборатория здоровья» Александра Гуськова.
По словам Гуськовой, облепиха содержит большое количество витаминов С, Е, А, витаминов группы В, а также такие минералы, как калий, магний, железо. Это позволяет, в частности, предотвратить окислительный стресс.
Однако, по словам Гуськовой, некоторым людям противопоказано употребление облепихи в большом количестве.
Как отметила Александра Гуськова, для хранения облепихи можно её заморозить и потом добавлять в чай или варить компоты. Кроме того, из неё получается прекрасное варенье.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора назвали облепиху самой полезной для здоровья ягодой сентября.
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«Собирать ягоду нужно тогда, когда только-только ударили первые заморозки, хотя бы утренние. Тогда исчезнет горечь, из-за которой многие не любят облепиху. Можно проверить готовность ягоды к сбору. Если она легко отпадает, значит, уже готова. Если же нужно прилагать усилия, ещё рановато. Можно и попробовать ягоду. Если она немного горчит, тоже лучше подождать», – посоветовала специалист.
По словам Гуськовой, облепиха содержит большое количество витаминов С, Е, А, витаминов группы В, а также такие минералы, как калий, магний, железо. Это позволяет, в частности, предотвратить окислительный стресс.
«Главное, в ней очень много антиоксидантов и жирных кислот. Всё это помогает кормить «солдатиков» иммунной системы, улучшать зрение за счёт витамина А и поддерживать здоровье кожи за счёт жирорастворимых витаминов А и Е. Сейчас очень актуально бороться с так называемым окислительным стрессом. Свободные радикалы образуются в процессе жизнедеятельности, поэтому нужно защищать наши клетки. За счёт перечисленных полезных веществ ягода прекрасно борется со свободными радикалами, защищая клетки от повреждения. А это, в свою очередь, снижает риск хронических заболеваний, замедляет старение», – подчеркнула диетолог.Облепиха также способствует снижению уровня холестерина, улучшает кровообращение, предотвращает образование тромбов. Это прекрасная поддержка сердечно-сосудистой системы.
«Что касается улучшения состояние кожи, масло из облепихи, которое продаётся в аптеке, используется в косметологии при лечении воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема, псориаз и акне. Его успешно применяют для заживления ран, ожогов, в том числе и в кишечнике», – добавила собеседница «Радио 1».Употребление облепихи укрепляет иммунную систему, поддерживает высокий уровень питания леток, что особенно осенью может защитить от эпидемий и инфекционных агентов. Кроме того, ягоды облепихи улучшают пищеварительные процессы, нормализуют работу кишечника.
Однако, по словам Гуськовой, некоторым людям противопоказано употребление облепихи в большом количестве.
«Могут возникать аллергические реакции на облепиху в виде кожного зуда, сыпи. У людей с гастритом, язвенной болезнью, другими заболеваниями желудка из-за высокого содержания кислоты ягода может усугубить состояние, повысить кислотность. Ещё нужно быть внимательными пациентам с желчнокаменной болезнью, потому что употребление облепихи стимулирует выброс желчи, что может вызвать обострение», – предупредила диетолог.Облепиха обладает ещё и мочегонным действием, поэтому чрезмерное её употребление может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса. Также из-за чрезмерного употребления самой облепихи или её масла может возникнуть переизбыток витамина А. Это проявляется головной болью, тошнотой, покалыванием в районе печени.
Как отметила Александра Гуськова, для хранения облепихи можно её заморозить и потом добавлять в чай или варить компоты. Кроме того, из неё получается прекрасное варенье.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора назвали облепиху самой полезной для здоровья ягодой сентября.
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Лора Луганская