«Размер имеет значение?»: Ученые назвали идеальный размер пениса с точки зрения женщин

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Ученые из британского университета Кента провели исследования, изучив больше двухсот секс-игрушек, чтобы понять эротические предпочтения женщин и определить идеальный с их точки зрения размер пениса для проникновения. Об этом пишет Sex Research.
Исследователи изучили размер, материал, стоимость и отзывы на 265 фаллоимитаторов и вибраторов и обнаружили, что для женщин при проникающем сексе размер не имеет приоритетного значения. Самыми популярными эротическиим игрушками они назвали фаллоимитаторы и вибраторы, толщина которых составила 12,85 см. Отмечается, что обхват среднестатистического пениса составляет 11,7 сантиметра.
Ученые выявили, что средняя длина купленных секс-игрушек превышала среднюю длину пениса — 18 сантиметров против 13,1 сантиметра. При этом, по данным исследвоания, длина не является решающим фактором для прогнозирования популярности той или иной игрушки.
«Вопреки нашим ожиданиям, мы не заметили, что продукты с реалистичными характеристиками пользовались большей популярностью, за исключением прожилковой текстуры», — сказано в статье.Читайте также:
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