Пенсия в 14 тысяч и венерическое заболевание от мужа: куда пропала звезда 90-х Екатерина Семёнова и какую тайну раскрыла на шоу «Секрет на миллион»

15 июня 2026, 17:43

Екатерина Семенова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В конце 80-х годов и на всём протяжении девяностых её хиты «Школьница», «Чтоб не пил, не курил», «На минутку» знала наизусть вся страна. Сегодня же имя Екатерины Семёновой почти забыто. А ведь это история девочки-сироты, которая прошла через ад, взлетела на вершину славы, а затем в одночасье лишилась всего: квартиры, карьеры и веры в мужчин. Куда пропала исполнительница легендарных хитов и чем она занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как смертельная болезнь открыла Екатерине Семёновой дорогу на сцену Роковая ошибка и обман после смерти свекрови: история жилищной драмы Екатерины Семёновой Шокирующие признания Екатерины Семёновой Предательство, развод, воссоединение в зрелом возрасте: что происходит с певицей сейчас

Как смертельная болезнь открыла Екатерине Семёновой дорогу на сцену

«Врачи мне сказали, что лёгкие надо разрабатывать — песни петь. Притащила гитару и начала петь. Мне так это понравилось!» — делилась Семёнова в интервью «АиФ.ru».



Екатерина Семенова (Фото: РИА Новости/Филиппов)

Роковая ошибка и обман после смерти свекрови: история жилищной драмы Екатерины Семёновой

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«После смерти его матери квартира перешла ему. Хотя раньше бывший муж клялся, что жильё будет принадлежать сыну, но сейчас даже не вспоминает об этом. Он обманул нас. Сказал, чтобы я выписала сына из той квартиры и прописала его, невестку и внука к себе. Якобы мы так получим квартиру. Но ничего не получили», — рассказала поп-дива в программе «Секрет на миллион».

Шокирующие признания Екатерины Семёновой

«У меня как бы по жизни не осталось к нему никаких таких вот обид чудовищных... Ну, мне кажется, очень хорошо, что мы разошлись», — подчеркивала звезда в интервью «АиФ.ru».

«Ко мне тогда подкатывали толпы с предложениями: «Ты достойна замков и мехов». А Миша предложил мне на съёмках пельмени. И я пропала», — приводит слова Екатерины Семёновой телеканал «78.ru».

«Про измены я узнала уже после того, как ушла от него. Последней каплей стало то, что я несколько раз заразилась от него венерическим заболеванием. Я думала, это простое воспаление, но потом врачи открыли мне глаза», — признавалась Екатерина в программе «Секрет на миллион».



СынИван и внук Матвей (Фото: Инстаграм* @semka0701_official)

«Конечно, этих денег ни на что не хватает, поэтому такая пенсия — стимул активно работать», — высказалась она в беседе с «АиФ.ru».

«Я просто перестала что-то мутить на себе, сама стригусь и крашусь. Это только девушки меняют причёску, если у них что-то происходит, а я уже бабушка», — сказала звезда в шоу «Ты не поверишь!».

Предательство, развод, воссоединение в зрелом возрасте: что происходит с певицей сейчас

«Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне за 60, не издевайтесь надо мной», — сказала Семёнова журналистам.



Екатерина Семенова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Это примерно 3–5 тысяч рублей ежемесячно. Более чем скромная сумма, мягко говоря. Много работаю. Иначе не представляю, на какие средства я бы жила», — резюмирует артистку издание.