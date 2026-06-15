Пенсия в 14 тысяч и венерическое заболевание от мужа: куда пропала звезда 90-х Екатерина Семёнова и какую тайну раскрыла на шоу «Секрет на миллион»
В конце 80-х годов и на всём протяжении девяностых её хиты «Школьница», «Чтоб не пил, не курил», «На минутку» знала наизусть вся страна. Сегодня же имя Екатерины Семёновой почти забыто. А ведь это история девочки-сироты, которая прошла через ад, взлетела на вершину славы, а затем в одночасье лишилась всего: квартиры, карьеры и веры в мужчин. Куда пропала исполнительница легендарных хитов и чем она занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Как смертельная болезнь открыла Екатерине Семёновой дорогу на сценуБудущая звезда родилась в Москве 7 января 1961 года в бедной семье. В пять лет Катя лишилась отца, в десять — потеряла и мать. Девочка осталась круглой сиротой. Её забрала к себе старшая сестра Людмила. Однако и под опекой родного человека детство не стало счастливым: супруг Людмилы оказался пьяницей и не раз поднимал руку на домочадцев. Ради помощи сестре Катя начала работать сразу после школы: сначала марочницей в кафе, а затем санитаркой в СЭС. Именно там, при мытье лабораторной посуды, девушка заразилась закрытой формой туберкулёза. Страшный диагноз казался приговором, однако врачи дали неожиданный совет: разрабатывать лёгкие пением. Это положило начало её музыкальному пути.
«Врачи мне сказали, что лёгкие надо разрабатывать — песни петь. Притащила гитару и начала петь. Мне так это понравилось!» — делилась Семёнова в интервью «АиФ.ru».После выписки жизнь не стала проще: из-за перенесённой болезни работодатели боялись нанимать соискательницу, опасаясь рецидива. Отчаявшись найти постоянное место, девушка хваталась за любую возможность заработать. Чтобы выжить, Катя вынуждена была трудиться сразу на трёх работах: убирала помещения, работала секретарём и вела бухгалтерию. Оказавшись в больнице с подозрением на рецидив болезни, Катя коротала время за чтением газет и случайно наткнулась на объявление о конкурсе молодых исполнителей «Золотой камертон». Восприняв это как шанс, сразу после выписки будущая звезда отправилась на прослушивание. Хрупкая девушка настолько покорила жюри своим пронзительным вокалом, что у слушателей буквально пробежали мурашки по коже. Эта победа стала для неё счастливым билетом к мечте: талантливую исполнительницу заметили и пригласили в знаменитый ВИА «Верасы», открыв тем самым дорогу к славе.
Роковая ошибка и обман после смерти свекрови: история жилищной драмы Екатерины СемёновойВ 1984 году, когда карьера Екатерины достигла пика, жизнь артистки круто изменилась после встречи с Андреем Батуриным — музыкантом из группы «Арсенал». Между ними вспыхнул бурный, почти безумный роман, который очень быстро перерос в официальный брак. Супруг стал для исполнительницы не просто надёжной опорой, но и настоящим продюсером: муж пробивал для неё эфиры на Центральном телевидении, контролировал запись пластинок и помог занять место солистки в популярном ансамбле «Девчата».
Именно там Катя исполнила свой главный хит «Подруги замужем давно». В этом союзе родился сын Иван. Тогда же вокалистка впервые заработала серьёзные деньги и начала копить на собственную квартиру. Однако, доверив мужу юридическое оформление жилья, Семёнова допустила фатальную ошибку, которая в будущем обернулась для звезды эстрады катастрофой. Все документы оформлял Батурин, и юридически жильё полностью стало принадлежать ему.
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При разводе Екатерине досталась половина, и на эти средства исполнительница купила скромную однокомнатную квартиру площадью 24 кв. м недалеко от Суворовской площади. Но и это ещё не всё.
«После смерти его матери квартира перешла ему. Хотя раньше бывший муж клялся, что жильё будет принадлежать сыну, но сейчас даже не вспоминает об этом. Он обманул нас. Сказал, чтобы я выписала сына из той квартиры и прописала его, невестку и внука к себе. Якобы мы так получим квартиру. Но ничего не получили», — рассказала поп-дива в программе «Секрет на миллион».
Шокирующие признания Екатерины СемёновойВ начале 1990-х годов популярность Екатерины Семёновой оставалась на пике. Однако её семейная жизнь, по собственному признанию певицы, превратилась в полный разлад. В интервью спустя годы она рассказывала: «Я очень уставала. Мы работали с утра до ночи. У меня тогда на любовь не очень было времени».
Их брак продлился девять лет, развод состоялся по инициативе певицы без громких скандалов.
«У меня как бы по жизни не осталось к нему никаких таких вот обид чудовищных... Ну, мне кажется, очень хорошо, что мы разошлись», — подчеркивала звезда в интервью «АиФ.ru».В 1992 году украинский режиссёр Оксана Байрак пригласила Семёнову на одну из главных ролей в своей картине «Оплачено заранее». Во время съёмочного процесса в Киеве Екатерина познакомилась с актёром Михаилом Церишенко. Артист покорил Семёнову душевной теплотой.
«Ко мне тогда подкатывали толпы с предложениями: «Ты достойна замков и мехов». А Миша предложил мне на съёмках пельмени. И я пропала», — приводит слова Екатерины Семёновой телеканал «78.ru».Вернувшись в Москву, она осознала, что по-настоящему влюбилась и хочет связать с этим мужчиной свою жизнь. Тогда вокалистка решила обо всём рассказать мужу Андрею, который, как она позже вспоминала, тоже был не безгрешен.
«Про измены я узнала уже после того, как ушла от него. Последней каплей стало то, что я несколько раз заразилась от него венерическим заболеванием. Я думала, это простое воспаление, но потом врачи открыли мне глаза», — признавалась Екатерина в программе «Секрет на миллион».Семёнова и Церишенко прожили вместе два с половиной десятилетия. Эти годы артистка называла своей личной передышкой: певица оставила бесконечную погоню за славой, погрузилась в домашние хлопоты и заботу о взрослом сыне. Ваня перенёс инсульт в 2020 году. К счастью, наследник выжил, но реабилитация была долгой. Последний по-настоящему громкий скандал с участием Екатерины Семёновой разгорелся летом 2023 года и был связан с её пенсионными выплатами. Актриса тогда заявила, что получает от государства всего лишь 8900 рублей, поэтому не может завершить карьеру и без остатка посвятить себя заботе о близких и воспитанию внука.
«Конечно, этих денег ни на что не хватает, поэтому такая пенсия — стимул активно работать», — высказалась она в беседе с «АиФ.ru».При этом и саму себя актриса давно уже не балует.
«Я просто перестала что-то мутить на себе, сама стригусь и крашусь. Это только девушки меняют причёску, если у них что-то происходит, а я уже бабушка», — сказала звезда в шоу «Ты не поверишь!».
Предательство, развод, воссоединение в зрелом возрасте: что происходит с певицей сейчасВ 2017 году известие о разводе Екатерины стало для многих полной неожиданностью, ведь их брак рухнул из-за предательства: певица узнала об измене супруга Михаила с актрисой из его же театральной постановки. Не желая мириться с подобным унижением, Семёнова обошлась без слез и скандалов, спокойно собрала вещи и ушла. И хотя бывший муж полностью признал свою вину, время для примирения было упущено. Они развелись, но сохранили тёплые отношения. В 2023 году Екатерина объявила о воссоединении с Михаилом Церишенко. Как утверждает певица, именно бывший муж первым сделал шаги навстречу примирению. На вопрос корреспондентов о повторном замужестве с экс-возлюбленным звезда 90-х годов ответила с иронией.
«Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне за 60, не издевайтесь надо мной», — сказала Семёнова журналистам.В августе 2025 года 64-летняя певица в интервью NEWS.ru сообщила, что её пенсия выросла до 14 тысяч рублей. Исполнительница хита «Чтоб не пил, не курил» по-прежнему востребована. Она признаётся, что не представляет жизни без концертов — это основной источник дохода. При этом народная любимица отметила, что на авторские отчисления особо рассчитывать не приходится.
«Это примерно 3–5 тысяч рублей ежемесячно. Более чем скромная сумма, мягко говоря. Много работаю. Иначе не представляю, на какие средства я бы жила», — резюмирует артистку издание.В свои 65 лет певица продолжает активную творческую деятельность, гастролирует по России и регулярно проводит концерты. На каждом выступлении Семёнова исполняет песню «Тёмная ночь» в знак поддержки военных, приглашая зрителей подпевать.