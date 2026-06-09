Терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на самочувствие
Врач Константинова: магнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия
Магнитные бури могут влиять на состояние здоровья человека, однако пока нет точных научных доказательств их связи с плохим самочувствием. Об этом сообщила врач-терапевт «Инвитро» Марина Константинова.
Ранее россиянам обещали магнитную бурю, которая должна была состояться вечером 8 июня. Однако прогноз не сбылся. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН объяснили, что прогнозирование космической активности пока не так точно, как обычной погоды, пишет Москва 24.
«В этой сфере все еще возможны неточности и даже полностью ошибочные прогнозы, что необходимо принимать во внимание при ознакомлении с материалами, а также при их использовании в других публикациях», — отметили ученые.
При этом Константинова в разговоре с «Известиями» рассказала, что в дни магнитных бурь растет число жалоб на состояние сердечно-сосудистой системы. Многие испытывают слабость, головные боли и излишнюю раздражительность. По словам врача, некоторые люди чувствуют симптомы после прочтения новостей о предстоящей солнечной активности. Это называется эффектом ноцебо.
Тем не менее специалист посоветовала беременным женщинам, пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями отказаться от интенсивных физических нагрузок, полноценно отдыхать, а из рациона исключить жирные, острые и соленые блюда, а также полностью отказаться от алкоголя и соблюдать водный баланс.