Терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на самочувствие

09 июня 2026, 18:10

Врач Константинова: магнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия

Фото: iStock/nikkimeel

Магнитные бури могут влиять на состояние здоровья человека, однако пока нет точных научных доказательств их связи с плохим самочувствием. Об этом сообщила врач-терапевт «Инвитро» Марина Константинова.





Ранее россиянам обещали магнитную бурю, которая должна была состояться вечером 8 июня. Однако прогноз не сбылся. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН объяснили, что прогнозирование космической активности пока не так точно, как обычной погоды, пишет Москва 24.





«В этой сфере все еще возможны неточности и даже полностью ошибочные прогнозы, что необходимо принимать во внимание при ознакомлении с материалами, а также при их использовании в других публикациях», — отметили ученые.