Развеян главный миф о лечении похмелья
Таблетки, которая мгновенно снимет все симптомы похмелья, не существует. Об этом сообщила терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Лентой.ру».
Похмелье — это сложный ответ организма на алкоголь, включающий интоксикацию, нарушение водно-солевого баланса, недостаток глюкозы, а также повреждения нервной системы и печени. Бурнацкая предостерегла, что ни одно средство не может за один раз полностью нейтрализовать все эти процессы.
Медик отметила, что для облегчения похмелья необходимо использовать комбинацию препаратов. Например, сорбенты, такие как активированный уголь, энтеросгель или полисорб, эффективно поглощают токсины в кишечнике и выводят их из организма. Однако принимать их наутро после употребления алкоголя целесообразно только при наличии тошноты.
По словам Бурнацкой, регидратационные средства и минеральная вода помогают восстановить водно-солевой баланс, устраняя обезвоживание, сухость, слабость и головную боль, которая часто возникает из-за нарушения водного и электролитного равновесия. Витамины группы B и C поддерживают функции нейронов и печени, а янтарная кислота способствует улучшению обмена веществ, ускоряет детоксикацию, уменьшает усталость и головную боль, заключила специалист.
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