Развеян главный миф о лечении похмелья

01 августа 2026, 19:00

Врач Бурнацкая: Не существует таблетки от похмелья, которая мгновенно снимет все симптомы

Фото: iStock/fizkes

Таблетки, которая мгновенно снимет все симптомы похмелья, не существует. Об этом сообщила терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Лентой.ру».