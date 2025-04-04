Диетолог назвала лучший перекус для офисных работников

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Белки, пищевые волокна и горячие напитки обязательно должны быть в составе перекусов у офисных работников. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, белок можно получить из молочных продуктов, кисломолочных напитков, сыров, нежирного мяса, рыбы и морепродуктов
«Богатые витаминами и антиоксидантам ягоды, фрукты и овощи поддерживают зрение и работу мозга — например голубика, абрикосы и киви укрепляют сетчатку. Также в них есть пищевые волокна, нормализующие работу ЖКТ, который тоже страдает при малоподвижном образе жизни», — поделилась врач в беседе с «Москвой 24».В свою очередь доцент кафедры общественного питания Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал о том, какую угрозу могут нести некачественные приправы. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», эксперт указал на плесень, патогенные бактерии, даже канцерогены и мутагены, которые могут содержаться в приправах сомнительного качества. Быстров подчеркнул, что при покупке данного продукта нужно внимательно читать состав, количество ингредиентов должно быть минимальным.
«Мутагены, такие как бензопирен, могут вызывать изменения в генетическом материале клеток (ДНК), увеличивая риск развития онкологических заболеваний. Бензопирен часто присутствует в копченых продуктах и приправах с натуральными дымовыми ароматизаторами. Афлатоксины, выделяемые плесневыми грибами, также могут быть канцерогенными и вызывать повреждение печени», — пояснил специалист.Читайте также:
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