Диетолог назвала лучший перекус для офисных работников

Беременные с диагнозом гепатита С ведутся на учете так же, как и другие женщины, с тем лишь исключением, что чаще сдают анализы на биохимию. Об этом рассказала врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова в беседе с RuNews24.ru.