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Диетолог назвала лучший перекус для офисных работников

Диетолог Русакова: в составе перекусов должны быть белки и пищевые волокна
Фото: iStock/vaaseenaa

Фото: iStock/vaaseenaa

Белки, пищевые волокна и горячие напитки обязательно должны быть в составе перекусов у офисных работников. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, белок можно получить из молочных продуктов, кисломолочных напитков, сыров, нежирного мяса, рыбы и морепродуктов
«Богатые витаминами и антиоксидантам ягоды, фрукты и овощи поддерживают зрение и работу мозга — например голубика, абрикосы и киви укрепляют сетчатку. Также в них есть пищевые волокна, нормализующие работу ЖКТ, который тоже страдает при малоподвижном образе жизни», — поделилась врач в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь доцент кафедры общественного питания Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал о том, какую угрозу могут нести некачественные приправы. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», эксперт указал на плесень, патогенные бактерии, даже канцерогены и мутагены, которые могут содержаться в приправах сомнительного качества. Быстров подчеркнул, что при покупке данного продукта нужно внимательно читать состав, количество ингредиентов должно быть минимальным.
«Мутагены, такие как бензопирен, могут вызывать изменения в генетическом материале клеток (ДНК), увеличивая риск развития онкологических заболеваний. Бензопирен часто присутствует в копченых продуктах и приправах с натуральными дымовыми ароматизаторами. Афлатоксины, выделяемые плесневыми грибами, также могут быть канцерогенными и вызывать повреждение печени», — пояснил специалист.
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Неонатолог раскрыла, почему важно грудное вскармливание
Неонатолог Фомичева: полноценной замены грудному молоку для ребенка нет
04 апреля 2025, 16:10

Фото: iStock/LightFieldStudios

Грудное молоко — уникальный продукт, которому нет полноценной замены, так как у каждой матери оно индивидуально подстроено под конкретного ребенка. Об этом заявила врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию Любовь Фомичева в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, грудное молоко может менять свой состав даже в зависимости от времени суток, подстраивая под ребенка микро- и макроэлементы. Именно поэтому, подчеркнула врач, несмотря на попытки ученых и нутрициологов разработать аналоги грудному молоку, на данный момент настоящей замены для него нет.
«Процесс кормления грудью способствует очень тесному сближению мамы и малыша. Первое прикладывание должно происходить как можно раньше. Ребенок и мама объединяются, женщина испытывает определенные гормональные изменения, которые способствуют формированию привязанности», — добавила Фомичева.
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Врач рассказала, как гепатит С может отразиться на беременности
Врач Слизова: беременные с гепатитом С чаще сдают анализы на биохимию
03 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Беременные с диагнозом гепатита С ведутся на учете так же, как и другие женщины, с тем лишь исключением, что чаще сдают анализы на биохимию. Об этом рассказала врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, регулярная биохимия нужна, так как при гепатите С постепенно разрушаются гепатоциты, приводя к повышению уровня АЛТ, АСТ, что плохо отражается на здоровье плода.
«На самом деле, врачи больше опасаются гепатита Е у беременных пациенток. Так как он вызывает острую реакцию, когда гепатоциты просто разрушаются. Все, что в них находилось, всасывается в кровь — до 30% случаев может произойти летальный исход. И если женщина больна любым из гепатитов, то риск того, что к ней еще «прицепится» и гепатит Е — очень высок. Поэтому нужно быть аккуратным», — подчеркнула специалист.
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#витамины
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Психолог назвала ранние признаки аутизма у детей
Психолог Ермолаева: ходьба на цыпочках может говорить об аутизме у ребенка
03 апреля 2025, 17:35

Фото: iStock/All the rights for presented photos are my own.

Гиперактивность, пренебрежение опасностью, ходьба на цыпочках, непереносимость громких звуков и игнорирование ровесников — это ранние признаки аутизма у детей. Об этом рассказала исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, клинический психолог Евгения Ермолаева. По ее словам, с такими детьми нужно заниматься с самого раннего возраста.
«Вот один из наших примеров: в семье росли два ребенка с РАС. Со старшим не занимались, он в пятнадцатилетнем возрасте не разговаривал, наблюдалась яркая аутоагрессия, социальные контакты были нулевые. С младшим братом начали заниматься до двух лет. Сейчас он окончил школу и уехал учиться в университет», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, как определить аутизм во взрослом возрасте. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что на это будут указывать сложности в общении, избегание зрительного и физического контакта, проблемы с пониманием сарказма и намеков, сильно сниженная эмпатия. Также она отметила нарушение лабильности.
«То есть такие люди любят, чтобы все было четко и по правилам. Допустим, если человек решил, что на работе он уйдет на обед в 13:00, а начальство вдруг просит отложить это, он продолжит настаивать на своем. Потому что для его психики важен график, с ним проще адаптироваться», — добавила психиатр.
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Нутрициолог рассказала, как сочетать витамины и БАДы
Нутрициолог Гетманская: не все витамины и БАДы сочетаются друг с другом
03 апреля 2025, 17:33

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Не все витамины и БАДы сочетаются друг с другом, к примеру, железо стоит принимать с витамином B3, но оно не усвоится вместе с B1. Об этом рассказала руководитель экосистемы BodyUpgade, нутрициолог Софья Гетманская.
По ее словам, неправильное сочетание витаминов может привести к полному отсутствию эффекта.
«Даже при условии, что для Вас в стратегии прописано более 5-7 добавок, мы помогаем составить график приема так, чтобы все работало на максимум. А персональный ассистент нашей системы всегда напоминает о времени приема витаминов и качественно отслеживает выполнение графика», — поделилась эксперт с Общественной Службой Новостей.
Гетманская также предоставила подробную таблицу сочетаемости витаминов, БАДов и витаминоподобных веществ.

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Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир
Диетолог Бобровский: кефир лучше пить за полтора часа до сна
03 апреля 2025, 14:53

Фото: iStock/Amguy

Бытует мнение, что кефир на ночь лучше не употреблять, потому что он мешает легкому засыпанию. Однако многие вспоминают, как раньше, родители и учителя, давая этот кисломолочный продукт перед сном, были уверены в его пользе. Кто прав?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что пользу кефира на ночь, который давали взрослым и детям в советских и постсоветских временах, никто не опроверг.

«Просто у некоторых людей с повышенной чувствительностью происходит повышение кислотности, но это достаточно редкая ситуация», — прокомментировал он.

По его словам, важно также в какое время употреблять кефир и в каких количествах.

«Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу. А лучше пить кефир за полтора часа до сна», — посоветовал диетолог.

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