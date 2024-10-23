В Раменском пациентка родила четвёртого ребёнка после рака груди

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы помогли женщине стать матерью в четвёртый раз после рака груди. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой обратилась 41-летняя женщина, перенёсшая онкологической заболевание. Она прошла восемь курсов химиотерапии, удаление и пластику молочной железы. Пациентка мечтала родить четвёртого ребенка, но боялась, последствий болезни.
Сейчас мама с малышом уже выписаны домой.
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«Пациентка имела высокие риски осложнений во время родов и после них. С самого начала беременности её постоянно наблюдала мультидисциплинарная бригада врачей в составе акушера-гинеколога, онколога и сосудистого хирурга. Благодаря регулярному контролю анализов беременность протекала хорошо. Естественные роды прошли успешно. На свет появился здоровый мальчик весом 3760 г и ростом 53 см», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов.
Сейчас мама с малышом уже выписаны домой.
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Лора Луганская