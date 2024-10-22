Съезд терапевтов Подмосковья соберёт в МОНИКИ почти 3 тыс. медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 900 медиков приедут на VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику», который состоится 7 и 8 ноября. Ещё более 2 тыс. примут участие в режиме видеоконференцсвязи, которая будет организована со всеми городскими округами Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Это врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, ординаторы и студенты медицинских вузов. К работе Съезда присоединятся доктора из 11 стран, таких как Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан и Чехия», – говорится в сообщении.Организаторы съезда запланировали пленарные заседания, 18 тематических секций и симпозиумов по разным направлениям терапии, мастер-классы, круглые столы и дискуссии.
«В первый день на съезде расскажут о современных достижениях эндокринологии, новейших принципах грязелечения, цифровых технологиях в имплантации зубов и многом другом. А во второй пройдут лекции об организации помощи пациентам с орфанными заболеваниями, генетических исследованиях в профпатологии при отборе лиц на вредные и особо опасные профессии, симпозиум о развитии подходов к здоровому питанию», – отметили в пресс-службе.Предусмотрен также мастер-класс, где на примере клинического случая участникам покажут, как правильно диагностировать подагру.
Мероприятие пройдет на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по адресу: Москва, ул. Щепкина 61/2, конференц-залы 9 и 15 корпусов.
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