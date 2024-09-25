Терапевт предупредил об опасности сидячего образа жизни

Скрытая форма ожирения появляется из-за избытка инсулина в крови. Однако исправить ситуацию можно с помощью питания. Для этого необходимо сократить количество употребляемых легкоусвояемых углеводов. Подробнее об этом рассказала рассказала врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.