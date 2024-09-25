Терапевт предупредил об опасности сидячего образа жизни

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Сидячий образ жизни может привести к ожирению, артериальной гипертензии и другим проблемам со здоровьем. Как этого избежать, рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Татьяна Маеренкова.
«Когда человек сидит, он тратит меньше энергии, однако природа задумывала наше тело как механизм, который постоянно должен двигаться. Тем не менее прогресс, новые изобретения и возможности курьерской доставки позволяют сократить двигательную активность практически до нуля. Есть ли у этого потенциальные риски для здоровья», — рассказала Маеренкова в беседе с «Вечерней Москвой».
Сидячий образ жизни повышает риск развития ожирения, артериальной гипертензии, высокого уровня глюкозы и холестерина в крови, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и многих других.
Врач посоветовала при сидячей работе делать перерывы и ходить. Также она рекомендовала меньше передвигаться на личном и общественном транспорте. Лучше выйти на 2-3 остановки раньше и дойти до работы пешком.
Во время обеденного перерыва также можно выйти на прогулку. По словам специалиста, даже небольшая активность позволит создать дефицит калорий, улучшить координацию, физическую форму и в целом добавить энергии. Для лучшего эффекта стоит постепенно увеличивать нагрузку.
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