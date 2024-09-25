Сомнолог Кудинов предупредил об опасности злоупотребления мелатонином

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Частый прием мелатонина при бессоннице может сформировать у человека психологическую зависимость и усугубить проблемы, ставшие причиной плохого сна. Об этом рассказал член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.
Мелатонин – это гормон, способствующий переходу человека из состояния бодрствования в состояние сна. Мелатонин свободно продается в аптеках и его часто используют как снотворное средство.
Однако мелатонин часто не помогает людям, страдающим от хронической бессонницы.
Для кого-то приём мелатонина оказывается эффективным, и такие люди могут принимать его в течение длительного времени, испытывая радость от улучшения сна. Однако важно понимать, что причина бессонницы не исчезает, а продолжает развиваться своим чередом.
Врач-сомнолог предупреждает, что если раньше человек мог заснуть без мелатонина, то теперь это может стать невозможным по двум причинам. Во-первых, процесс, который привёл к бессоннице, усилился и стал более выраженным. Во-вторых, может возникнуть психологическое привыкание к препарату.
Это привыкание характерно для всех снотворных. Человек начинает ожидать плохого сна, если не выпьет таблетку, и тревога мешает ему заснуть. При этом физиологического привыкания к препаратам с мелатонином не происходит, так как они не снижают естественную выработку этого гормона в организме.
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«Вообще мелатонин предназначен для эпизодического приема в целях регуляции режима сна. Например, когда мы перелетаем в другой часовой пояс и нам нужно адаптироваться, или, когда после ночной смены нам нужно восстановить режим и вовремя лечь спать, но заснуть не получается, имеет смысл применять мелатонин. Он вызывает первичную сонливость, которая позволяет вовремя заснуть», - рассказал Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Однако мелатонин часто не помогает людям, страдающим от хронической бессонницы.
Для кого-то приём мелатонина оказывается эффективным, и такие люди могут принимать его в течение длительного времени, испытывая радость от улучшения сна. Однако важно понимать, что причина бессонницы не исчезает, а продолжает развиваться своим чередом.
Врач-сомнолог предупреждает, что если раньше человек мог заснуть без мелатонина, то теперь это может стать невозможным по двум причинам. Во-первых, процесс, который привёл к бессоннице, усилился и стал более выраженным. Во-вторых, может возникнуть психологическое привыкание к препарату.
Это привыкание характерно для всех снотворных. Человек начинает ожидать плохого сна, если не выпьет таблетку, и тревога мешает ему заснуть. При этом физиологического привыкания к препаратам с мелатонином не происходит, так как они не снижают естественную выработку этого гормона в организме.
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Элина Позднякова