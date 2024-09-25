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Сомнолог Кудинов предупредил об опасности злоупотребления мелатонином

Сомнолог Кудинов: употребление мелатонина может вызвать зависимость
25 сентября 2024, 18:04
Фото: iStock/lanasphotos

Фото: iStock/lanasphotos

Частый прием мелатонина при бессоннице может сформировать у человека психологическую зависимость и усугубить проблемы, ставшие причиной плохого сна. Об этом рассказал член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.
Мелатонин – это гормон, способствующий переходу человека из состояния бодрствования в состояние сна. Мелатонин свободно продается в аптеках и его часто используют как снотворное средство.

«Вообще мелатонин предназначен для эпизодического приема в целях регуляции режима сна. Например, когда мы перелетаем в другой часовой пояс и нам нужно адаптироваться, или, когда после ночной смены нам нужно восстановить режим и вовремя лечь спать, но заснуть не получается, имеет смысл применять мелатонин. Он вызывает первичную сонливость, которая позволяет вовремя заснуть», - рассказал Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.



Однако мелатонин часто не помогает людям, страдающим от хронической бессонницы.

Для кого-то приём мелатонина оказывается эффективным, и такие люди могут принимать его в течение длительного времени, испытывая радость от улучшения сна. Однако важно понимать, что причина бессонницы не исчезает, а продолжает развиваться своим чередом.

Врач-сомнолог предупреждает, что если раньше человек мог заснуть без мелатонина, то теперь это может стать невозможным по двум причинам. Во-первых, процесс, который привёл к бессоннице, усилился и стал более выраженным. Во-вторых, может возникнуть психологическое привыкание к препарату.

Это привыкание характерно для всех снотворных. Человек начинает ожидать плохого сна, если не выпьет таблетку, и тревога мешает ему заснуть. При этом физиологического привыкания к препаратам с мелатонином не происходит, так как они не снижают естественную выработку этого гормона в организме.

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Амплипульстерапия — эффективный способ физиотерапии в социальных центрах Подмосковья
25 сентября 2024, 17:47

Фото: Министерство социального развития Московской области

Кабинет физиотерапии пользуется популярностью среди посетителей детского реабилитационного отделения в социальных центрах. Физиотерапия имеет широкий спектр применения и используется для лечения различных заболеваний, сообщает Министерство социального развития Московской области.
У многих детей наблюдаются проблемы с нервной системой и двигательными функциями. Поэтому педиатры часто рекомендуют физиотерапию в качестве дополнительного метода реабилитации наряду с массажем, лечебной физкультурой и медикаментозным лечением, если это необходимо. Один из эффективных российских методов физиотерапии — амплипульстерапия. Основной инструмент этого аппарата — переменный ток, который проникает сквозь кожу и достигает глубоких тканей.

В социальном центре «Орехово-Зуево» медсестра по физиотерапии Жанна Фомина проводит процедуры с использованием амплипульса.

«"Амплипульс" выполняет сразу несколько задач — обезболивание, так как электрические импульсы стимулируют нервные окончания, способствуют снижению болевых ощущений; стимуляция кровообращения способствует ускорению обменных процессов и восстановлению поврежденных тканей, а также снятие мышечных спазмов и напряжения. Чаще всего применяем аппарат на стопах, лодыжках, спине», — рассказывает Фомина.
Маленькая Даша, которой 1 год и 8 месяцев, не может ходить самостоятельно. Врачи рекомендовали ей пройти реабилитацию в центре «Орехово-Зуево».

«Уже посетили 5 процедур, прогресс виден, Даша уже не боится сидеть на краю, приподнимает таз. Массаж с элементами ЛФК – тоже большой плюс», — делится мама Елена Маллетова.
Мама восьмимесячного Вовы обратилась за процедурами для укрепления мышц и устранения синдрома мышечной дистонии. Средняя продолжительность процедуры составляет 10 минут, что позволяет маленьким детям чувствовать себя комфортно. Амплипульстерапия обеспечивает эффективность лечения без излишней нагрузки на организм. Кроме того, «Амплипульс» помог шестилетнему Кириллу исправить искривление позвоночника, укрепить мышцы и улучшить осанку.

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#техника
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Диетолог рассказала, как можно защитить кожу от старения
Диетолог Журавлева: морковь, томаты и печень помогут сохранить молодость кожи
25 сентября 2024, 17:28

Фото: iStock/AndreaObzerova

Питание человека влияет на состояние его кожи. С помощью каких продуктов можно сохранить ее молодость, рассказала диетолог Полина Журавлева.
«Здоровье и упругость кожи зависит от множества факторов: образ жизни, питание, наследственность, ментальное здоровье. Вы не поверите, но даже гримасы и положение тела во время сна могут усугубить ситуацию. Понятно, что от генов никуда не убежишь, а вот защита от солнца, питание и вредные привычки — все это в ваших руках, и после 30 стоит об этом задумываться», — рассказала Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, сохранить молодость кожи можно с помощью цитрусовых, черной смородины, шиповника, гуавы, перца чили и петрушки. Все эти продукты содержат витамин С, который улучшает синтез коллагена и делает кожу более упругой и сияющей.

Кроме того, предотвращают разрушение коллагена витамин Е и токоферолы. Они содержатся во всех овощах и зелени, растительных маслах, семечках, кукурузе и красном мясе.

Специалист добавила, что витамин А защищает кожу от солнечных лучей и препятствует появлению морщин и пигментных пятен. Он содержится в моркови, батате, томатах, печени, жирной рыбе и орехах.

Журавлева также отметила, что для сохранения молодости кожи питаться необходимо разнообразно, вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем.

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#тела
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Стоматолог рассказал, как правильно соблюдать гигиену рта
Стоматолог Маликов: для чистки зубов мало использовать только зубную щетку
25 сентября 2024, 16:19

Фото: iStock/Ridofranz

Зубы необходимо чистить ежедневно и удалять остатки еды после каждого приема пищи, чтобы сохранить их в хорошем состоянии. Об этом рассказал стоматолог-терапевт Европейского медицинского центра Александр Маликов.
«Пока налет на зубах и в межзубных промежутках мягкий, его легко убрать. Если запустить гигиену полости рта, налет станет плотным как камень и прочно зафиксируется на твердых тканях зуба. Избавиться от него в этом случае будет гораздо сложнее», — сказал Маликов в беседе с «Известиями».

Он посоветовал начинать с ирригатора, далее использовать ершики для очистки межзубных промежутков, зубную нить и уже потом - щетку с пастой.

По словам специалиста, стоит выбирать пасту с содержанием фтора до 1500 ppm. При сухости рта лучше использовать пасты без лаурилсульфата, так как это вещество способствует снижению выработки слюны.

Маликов подчеркнул, что помимо домашней гигиены, необходимо посещать стоматолога и не менее дважды в год проводить профессиональную гигиену полости рта.

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#гигиена
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Гастроэнтеролог раскрыла полезные свойства картофеля
Врач Кашух: картофель помогает регулировать артериальное давление
25 сентября 2024, 15:49

Фото: iStock/dashtik

Картофель составляет основу многих блюд, содержит клетчатку, белки и совсем немного жиров. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о его пользе и вреде для здоровья.
«В 100 г сырого картофеля содержится не более 80 ккал. Основной компонент овоща — это крахмал, который составляет около 17% массы клубня. Также в картофеле есть клетчатка, белки и совсем немного жиров. Кроме того, в нем содержится витамин C, витамины группы B, калий, магний, фосфор и железо. Правда, в небольших количествах», — рассказала Кашух в беседе с «Известиями».

Она отметила, что клетчатка из картофеля благотворно влияет на работу кишечника, а калий помогает регулировать артериальное давление и способствует выведению лишней жидкости из организма.

При этом картофель содержит преимущественно быстрые углеводы, которые приводят к резкому скачку уровня сахара в крови.

По словам специалиста, картошку лучше всего варить, запекать или готовить на пару. В таком случае овощ сохраняет максимальное количество витаминов и минералов. Если же приготовить картофель с кожурой, то в нем будет еще и клетчатка.

Кашух подчеркнула, что картофель является безопасным продуктом для большинства людей, однако предупредила, что не стоит есть зеленые и проросшие клубни, так как это может привести к пищевому отравлению.

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#продукты
#врач
#витамины
#ожирение
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Врач назвала продукты, вызывающие скрытое ожирение
Врач Таныгина: инсулин в крови вызывает скрытое ожирение
25 сентября 2024, 15:04

Фото: iStock/bit245

Скрытая форма ожирения появляется из-за избытка инсулина в крови. Однако исправить ситуацию можно с помощью питания. Для этого необходимо сократить количество употребляемых легкоусвояемых углеводов. Подробнее об этом рассказала рассказала врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.
Скрытое ожирение – это состояние, когда у человека не видно лишнего жира, однако вес не соответствует норме. В этом случае жир находится вокруг внутренних органов.

«Висцеральное ожирение — гормональное. Инсулин, обладающий анаболическим действием, стимулирует увеличение жировой ткани и, что самое обидное, препятствует ее расщеплению. Если для жира в области бедер или ягодиц достаточно ограничение калорийности питания, то с висцеральным жиром это не пройдет: пока в крови присутствует избыток инсулина, жир расщепляться не будет», – пояснила Таныгина в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, убрать избыток инсулина можно с помощью пищи. Для этого необходимо максимально ограничить употребление продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов. К ним относятся бананы, виноград, изюм, сахар, мед, выпечка и все изделия из белой муки, картофель, соки и сладкие газированные напитки.

Самым низким ГИ обладают огурцы, помидоры, капуста, перец, репа, сырая морковь, перловая крупа, макароны из цельнозерновой пшеницы, молочные продукты, чернослив, курага, инжир, яблоки, цитрусовые, ягоды и горький шоколад.

При этом мясо, рыба и морепродукты, яйца, твердые сыры и вовсе не содержат углеводов.

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#ожирение
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В Подмосковье открыли сенсорный детский сад для особых детей
25 сентября 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сенсорный сад открыли для детей с болезнями нервной системы и психическими расстройствами в Центре детской психоневрологии НИКИ детства, воспитанниками станут ребята, находящиеся в стационаре учреждения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Детский сад нацелен на улучшение сенсорных и коммуникативных навыков детей и родителей.

«В саду размещены стимулы для активации органов чувств — тактильные, световые, цветовые. Например, есть яркие ленты «сухого дождя», разнообразные текстуры: галька, сено, кора лиственницы, песок, травяной газон. Есть грядка с ароматическими растениями – базиликом, мятой, мелиссой. Все элементы сада можно трогать», — рассказала врач-невролог Лолита Пак.
Она объяснила, что такое пространство позволяет детям лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы и снижает тревожность, а также помогает тренировать внимание, память и координацию.

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#подмосковье
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Врач назвала продукты, провоцирующие появление целлюлита
Врач Андриянова: мороженое и кофе способствуют появлению целлюлита
25 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/dimid_86

Злоупотребление некоторыми продуктами, а также вредные привычки могут стать причиной появления целлюлита. Как не допустить этого, рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.
По ее словам, высокоуглеводные продукты: сахар, шоколад, фастфуд, хлебобулочные изделия, мармелад способствуют появлению целлюлита.

«Сюда же я отношу и молочные продукты. Дело в том, что в молоке тоже содержится так называемый лактозный сахар, способствующий появлению целлюлита. И одним из самых вредных продуктов в этом плане является мороженое. Не стоит также увлекаться такими напитками, как раф и капучино», — рассказала Андриянова в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, косметолог рекомендовала заниматься спортом. Можно выбрать плавание, аэробные нагрузки, скандинавскую ходьбу, растяжку и йогу. Также необходимо соблюдать питьевой режим, ограничить употребление алкоголя и больше гулять на свежем воздухе.

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В онкодиспансере Подмосковья запустили телемедицинские консультации
25 сентября 2024, 14:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Телемедицинские консультации начали давать подмосковным пациентам в Московском областном онкологическом диспансере, в день сотрудники онлайн-отдела могут проконсультировать до 25 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Благодаря телемедицине получение консультации у врача-онколога стало быстрым и удобным, так как не нужно тратить время на поездку в медицинскую организацию и нет контактов с другими пациентами», — отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.
Она добавила, что получить телемедицинскую консультацию в онкодиспансере могут как пациенты с подтверждённым диагнозом, так и люди с подозрением на заболевание. Для этого пациент должен записаться, затем с ним свяжется я медицинский регистратор и будет назначена дата и время.

Записаться на телемедицинскую консультацию в подмосковном онкодиспансере можно по телефону 7(495)521-58-00, через сайт диспансера gbuzmood.ru в разделе «Пациенту» или через электронную почту mz_mood_telemed@mosreg.ru.

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#телемедицина
#онкология
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Детский травматолог Григорьев рассказал, как избежать детских травм
25 сентября 2024, 13:17

В осенний период дети часто получают травмы из-за повышенной активности на улице. Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев предлагает меры для профилактики детского травматизма.
«Обувайте ребёнка в удобную и нескользящую обувь. Мокрая и скользкая листва, частые дожди, туман и первые заморозки. Помните, что модная обувь — не равно безопасная. Выбирайте обувь с рифленой и не скользящей подошвой. Одевайте ребёнка по погоде, чтобы избежать переохлаждения и обморожений», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Познакомьте ребёнка с правилами дорожного движения и обучите его переходить дорогу только по пешеходному переходу. Подчеркните важность внимательности на дороге, так как водители могут не заметить пешеходов.

«Проявляйте максимум осторожности на дорогах и сами! Снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части. Не оставляйте ребёнка без присмотра на детской площадке и следите за его играми. Прикрепите к одежде и рюкзаку ребёнка светоотражающие элементы, чтобы его было видно в тёмное время суток», — добавил Григорьев.
Кроме того, Григорьев советует детям научиться группироваться при падении, прижимая подбородок к груди. Если у ребёнка есть проблемы с конечностями, такие как деформация или асимметрия суставов, важно немедленно обратиться к врачу.

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