В НИКИ детства появился аппарат для плазмафереза

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В отделении анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара НИКИ детства появился аппарат для плазмафереза, который позволяет очищать кровь. Эта процедура используется для лечения более ста различных заболеваний, включая ревматологические, аллергические, иммунологические, неврологические (рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре, аутоиммунный энцефалит), а также при отравлениях и ожогах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Суть плазмарефереза в том, что у пациента забирается кровь, проходит через специальный фильтр, где разъединяется на форменные элементы крови и плазму, содержащую в себе разные токсины, либо антитела или белки, которые нужно вывести. А затем форменные элементы крови мы возвращаем пациенту, а плазма с посторонними включениями – утилизируется», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.
Читайте также:
Амплипульстерапия — эффективный способ физиотерапии в социальных центрах Подмосковья
В онкодиспансере Подмосковья запустили телемедицинские консультации
В Подмосковье открыли третий по счёту модульный ФАП
Дайана Хусинова