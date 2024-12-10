Ученые создали имплантаты для спинного мозга, способные блокировать болевые ощущения

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Исследователи из Московского института электронного машиностроения (МИЭТ) представили инновационные имплантаты для спинного мозга, которые могут значительно улучшить лечение хронической боли и снизить риск образования рубцов при восстановлении нервной ткани. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Gels, пишет РИА Новости.
Современная медицина активно ищет новые методы для снижения болевых синдромов. Одним из перспективных направлений является использование нейроинтерфейсов — систем, позволяющих обмениваться информацией между мозгом и электронными устройствами. Профессор Института биомедицинских систем МИЭТ Александр Герасименко отметил, что применение умных имплантатов с управляемыми физико-химическими и биологическими свойствами открывает новые горизонты в лечении.
По словам ученого, воздействие электрическими сигналами на нервную систему позволяет избежать побочных эффектов, характерных для традиционных лекарств. Стимуляция нервной ткани через нейроинтерфейсы может эффективно блокировать передачу болевых сигналов по специализированным нервным путям.
Однако большинство существующих нейроинтерфейсов вызывает образование рубцовой ткани, что ухудшает проводимость сигналов и может привести к гибели нейронов в зоне контакта. Новый композит, разработанный учеными МИЭТ, обладает улучшенной биосовместимостью, что минимизирует риск таких осложнений. Имплантаты предназначены для вживления в спинной мозг.
Ранее ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению,
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По словам ученого, воздействие электрическими сигналами на нервную систему позволяет избежать побочных эффектов, характерных для традиционных лекарств. Стимуляция нервной ткани через нейроинтерфейсы может эффективно блокировать передачу болевых сигналов по специализированным нервным путям.
Однако большинство существующих нейроинтерфейсов вызывает образование рубцовой ткани, что ухудшает проводимость сигналов и может привести к гибели нейронов в зоне контакта. Новый композит, разработанный учеными МИЭТ, обладает улучшенной биосовместимостью, что минимизирует риск таких осложнений. Имплантаты предназначены для вживления в спинной мозг.
Ранее ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению,
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Дарья Осипова