Ученые создали имплантаты для спинного мозга, способные блокировать болевые ощущения

Любители электронных сигарет уверены, что их привычка безвредна, но на самом деле это совсем не так. Пристрастие к курительному гаджету может привести к сильному отравлению никотином. Об этой опасности рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.