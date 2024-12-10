В Подмосковье завершилась сезонная кампания по вакцинации от гриппа

Исследователи из Московского института электронного машиностроения (МИЭТ) представили инновационные имплантаты для спинного мозга, которые могут значительно улучшить лечение хронической боли и снизить риск образования рубцов при восстановлении нервной ткани. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Gels, пишет РИА Новости.