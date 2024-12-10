В Подмосковье завершилась сезонная кампания по вакцинации от гриппа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сезонная прививочная кампания против гриппа завершилась в Московской области, вакцинацию прошли более 4,7 млн жителей региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В текущем году прививку от гриппа сделали более 4,7 млн жителей Подмосковья, из них около 1,1 млн детей. План по вакцинации в Московской области выполнен на сто процентов», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.В министерстве отметили, что прививочная кампания проводилась с сентября по декабрь в поликлиниках и мобильных комплексах, а также напомнили, что прививка является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений.
Ранее сообщалось, что российские учёные создали имплантаты для спинного мозга, способные блокировать болевые ощущения.
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