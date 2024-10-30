Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 300 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Обследование репродуктивного здоровья в Московской области с начала года прошли более 30 тыс. жителей региона. Подобная диспансеризация - важный этап при планировании беременности, сказала вице-губернатор региона Подмосковье Людмила Болатаева.
«Благодаря регулярным профосмотрам врач может вовремя выявить риски и назначить лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тысяч жителей», – отметила Болатаева.В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины получат консультацию акушера-гинеколога, пройдут УЗИ органов малого таза и молочных желёз, цитологическое исследование.
У мужчин осмотр включает консультацию уролога, а при необходимости - дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
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Лора Луганская