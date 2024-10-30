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Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 300 тыс. жителей Подмосковья

30 октября 2024, 12:28
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

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Обследование репродуктивного здоровья в Московской области с начала года прошли более 30 тыс. жителей региона. Подобная диспансеризация - важный этап при планировании беременности, сказала вице-губернатор региона Подмосковье Людмила Болатаева.
«Благодаря регулярным профосмотрам врач может вовремя выявить риски и назначить лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тысяч жителей», – отметила Болатаева.
В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины получат консультацию акушера-гинеколога, пройдут УЗИ органов малого таза и молочных желёз, цитологическое исследование.



У мужчин осмотр включает консультацию уролога, а при необходимости - дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

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#подмосковье
#московская область
Врачи областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль размером с тыкву
30 октября 2024, 11:55

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В областной онкологический диспансер обратилась 66-летняя женщина с жалобами на боли в животе, проблемы с дыханием, затруднённое мочеиспускание и невозможность лежать на спине. Также она испытывала тошноту и изжогу после приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
После обследования у неё обнаружили большую миому матки. Оказалось, что на протяжении более 20 лет женщина замечала постепенное увеличение живота, но не обращалась за медицинской помощью.

«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров – около 60 см в диаметре и весом 18 кг. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная. Если бы женщина не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть из-за осложнений», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 Ирина Карьгина.
Врачи областного онкологического диспансера подчёркивают, что даже при отсутствии жалоб женщинам следует ежегодно проходить профилактические осмотры у акушера-гинеколога. Это поможет сохранить здоровье и жизнь.

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Хирурги ожогового центра МОЦОМД приняли участие в X Форуме детских хирургов
30 октября 2024, 09:56

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 24 по 26 октября 2024 года в Москве прошёл X Форум детских хирургов, собравший ведущих специалистов из России и других стран. Участники обменялись опытом, обсудили актуальные тенденции и инновации в области детской хирургии, особенно в сфере лечения ожогов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) также приняли участие в мероприятии, в частности специалисты ожогового отделения центра.

«Мы с интересом посетили наиболее важные для нас симпозиумы. Особое внимание уделили реконструкции обширных дефектов кисти и верхней конечности. Такая актуализация знаний помогает нам в борьбе с тяжелыми термическими повреждениями и их последствиями, что существенно влияет на нашу ежедневную практику в центре», — рассказал врач-детский хирург ожогового отделения МОЦОМДа Вячеслав Чуприков.
Форум акцентировал внимание на междисциплинарном подходе и интеграции новых технологий в хирургию. Были представлены передовые разработки медицинского оборудования и программного обеспечения.

Мероприятие стало платформой для укрепления связей между специалистами и способствовало дальнейшему развитию детской хирургии как в России, так и за её пределами.

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Врачи областного онкологического диспансера посетили региональное собрание онкологов
30 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Клуб онкологов Московской области — это профессиональное медицинское объединение, созданное для предоставления качественной и доступной онкологической помощи жителям Подмосковья. Мероприятие было организовано общественными организациями в сфере здравоохранения — Клубом онкологов Московской области и Ассоциацией организаторов здравоохранения в онкологии при поддержке ведущих научно-исследовательских институтов и экспертных сообществ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Клуб онкологов — это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности. Насыщенная программа конференции объединила около 200 онкологов Московской области, которые выступили с лекциями по самым актуальным вопросам в сфере здравоохранения», — поделился главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.
Участники встречи обсудили последние достижения и инновации в лекарственном и хирургическом лечении рака, современные подходы к диагностике и реабилитации при онкологических заболеваниях. Кроме того, были рассмотрены вопросы льготного обеспечения лекарствами пациентов и организации медицинской помощи онкогинекологическим больным в Московской области.

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#подмосковье
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Московские врачи спасли пережившего клиническую смерть мужчину
29 октября 2024, 22:49

Фото: iStock/ NanoStockk

В московском «шок-центре» медики спасли жизнь 68-летнему пациенту, который пережил клиническую смерть и полиорганную недостаточность.
В Москве находится 14 «шок-центров» и каждый из них оснащен самым современным оборудованием, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего за 24 часа мультидисциплинарная команда специалисты в больнице имени Давыдовского стабилизиров состояние мужчины преклонных лет. Больного доставили непосредственно из автомобиля скорой помощи в подготовленную заранее рентген-операционную. Там врачи выполнили коронографию — они исследовали сосуды и провели ультразвуковые исследования.

До начала гибели жизненно важных органов оставались считанные минуты. Спасти его удалось благодаря механической поддержке гемодинамики — ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация).

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#рентген
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Обучение в центрах грудного вскармливания прошли 40 тыс. жительниц Подмосковья
29 октября 2024, 22:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 40 тыс. жительниц Московской области прошли обучение в центрах грудного вскармливания, которые открыты на базе перинатальных центров и роддомов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центрах работают врачи, медсёстры и специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами. Помощь оказывается бесплатно. Получить её можно как во время пребывания в медучреждении, так и после.
«Специалисты расскажут, как заботиться о своём здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тыс. женщин», – сказали в ведомстве.
Там напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.

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#здравоохранение
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Врач Черемушкин развеял миф о связи вспышек на Солнце и возникновением онкологии
29 октября 2024, 21:02

Фото: iStock/Iurii Garmash

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что нет никаких доказательств того. Что вспышки на Солнце способны вызывать рак у людей на Земле.
«Земля существует миллиарды лет, и за это время взрывалось множество звезд. Но никто не доказал, что из-за вспышки в космосе на нашей планете всё погибло. Для космонавтов такие вспышки опасны, так как они лишены защитных свойств атмосферы. Пока только доказано, что вспышки на Солнце, вспышки звёзд влияют на компьютерную технику и космические аппараты. Для жителей планеты угрозы никакой нет», — прояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявляла, что на время мощной вспышки на Солнце метеозависимым людям лучше отложить все важные и трудоёмкие дела.

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#солнце
#врач
#терапевт
#онкология
#космос
#здоровье
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Врачи МОНИКИ вылечили молодого человека с тяжёлым атопическим дерматитом
29 октября 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ им. Владимирского помогли молодому человеку, страдающему тяжёлой формой атопического дерматита. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В отделение дерматовенерологии поступил 27-летний пациент с очередным обострением заболевания. Из собранного врачами анамнеза следовало, что он страдает им с детства, а обострения происходят по четыре – шесть раз в год. Они протекают в виде тяжёлой экземы с вовлечением в патологический процесс больших площадей кожи и сильным зудом.

С учётом тяжести заболевания врачи провели пациенту курс генно-инженерной биологической терапии, которая позволила добиться выраженного клинического эффекта и дала возможность контролировать течение заболевания, предотвращая рецидивы.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Генно-инженерная биологическая терапия представляет собой лечение моноклональными антителами. Они прицельно воздействуют на иммунный процесс при таких заболеваниях, как атопический дерматит и псориаз. Биологические препараты блокируют провоспалительные белки и регулирует воспалительный процесс.
«Атопический дерматит – генетически обусловленное кожное заболевание. Поражение кожи сопровождается высыпаниями на лице, шее, в местах крупных складок, интенсивным зудом. В данном случае начавшийся в детстве дерматит принял хроническую форму. Поэтому мы решили применить генно-инженерную биологическую терапию», – рассказала заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ Елена Зенкевич.
По её словам, метод позволил достичь стойкой ремиссии и снять пациента с системных кортикостероидных препаратов.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Россиянам перечислили самые калорийные фрукты
Врач Устинова: Лидерами по калорийности являются банан и виноград
29 октября 2024, 19:03

Фото: iStock/Hazal Ak

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила, что наиболее калорийными из всех фруктов являются бананы.
«Лидером из них являются бананы, где на 100 г приходится примерно 20 г углеводов. Так как вес одного банана составляет около 200 г, то на один фрукт приходится около 200 калорий. Тем, кто страдает избыточной массой тела или сахарным диабетом рекомендуется ограничивать потребление этого продукта. Лучше выбирать слегка недозрелые бананы, так как в них содержится меньше углеводов и больше клетчатки», — отметила в беседе с Газета.ру Устинова.

Далее в этом рейтинге, по словам специалиста, следуют виноград, хурма и виноград.

А диетолог Полина Журавлева заявила, что в плане здорового питание можно брать опыт советских, грамотно составленных диет, беря из него самое лучшее.

«Сегодня мы смотрим на быстроту приготовления и удобство. Поэтому стоит обратить внимание на советский опыт и взять из него лучшее: сконцентрироваться на натуральных продуктах, ограничить потребление обработанных продуктов, настроиться на сбалансированное питание и не забывать есть сезонные продукты, а также давать организму отдых от тяжелой и жирной пищи», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявляла, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.

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#врач
#диетолог
#питание
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Путин призвал контролировать получение медсправок для налогового вычета
Путин: необходимо следить, чтобы медсправки для налогового вычета не продавали
29 октября 2024, 18:57

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин потребовал следить, чтобы справки о диспансеризации, дающие право получить налоговый вычет, нельзя было купить. Об этом он заявил в рамках своего выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024».
По словам Путина, необходимо поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и внимательно следят за своим здоровьем и напомнил, что со следующего года предусмотрены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

«Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки, и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», — предостерег президент.

Он потребовал четко наладить данную систему. По его словам, у россиян необходимо формировать стремление заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.

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