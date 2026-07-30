Репродуктолог рассказала, можно ли беременным пить кофе
Врач-репродуктолог Ольга Жалкина рассказала, можно ли пить кофе при планировании беременности. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
Современные исследования не подтверждают, что умеренное потребление кофеина снижает вероятность зачатия у женщин или ухудшает фертильность мужчин, отметила специалист в беседе с изданием.
Мета-анализ 47 исследований не выявил связи между употреблением кофеина и временем наступления беременности. Более ранняя работа 1988 года, которая доказывала обратное, не учитывала множество факторов, и позднее эти выводы не нашли подтверждения.
Под умеренным потреблением кофе обычно подразумевают одну-две чашки в день. Однако после наступления беременности рекомендации меняются. ВОЗ и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов советуют ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в сутки.
Около трех чашек в день, согласно результатам мета-анализа 2017 года, повышают риск выкидыша на 37%, а около шести чашек — более чем в два раза. Поэтому лучше ограничить кофеин еще на этапе планирования беременности, так как в первые недели женщина часто еще не знает, что ждет ребенка.
Мужчинам тоже не стоит злоупотреблять кофе: больше шести чашек в день могут влиять на качество спермы — снижать ее объем и количество сперматозоидов, а также повреждать ДНК. На этапе планирования ребенка мужчинам следует пить не более двух-трех чашек кофе в день.
Все эти выводы основаны на наблюдательных исследованиях, которые показывают связь потребления кофеина с исходами беременности, но не доказывают, что именно он является причиной этих изменений, заключила Жалкина.
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