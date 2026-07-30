Репродуктолог рассказала, можно ли беременным пить кофе

30 июля 2026, 16:51

Репродуктолог Жалкина: три чашки кофе в день повышают риск выкидыша

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Врач-репродуктолог Ольга Жалкина рассказала, можно ли пить кофе при планировании беременности. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».