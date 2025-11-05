Резкий переход на правильное питание может усилить тягу к алкоголю

05 ноября 2025, 13:23

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Отказ от жирной и сладкой пищи в пользу здорового рациона может спровоцировать рост зависимости от алкоголя. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие результаты исследования в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.