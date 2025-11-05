Резкий переход на правильное питание может усилить тягу к алкоголю
Отказ от жирной и сладкой пищи в пользу здорового рациона может спровоцировать рост зависимости от алкоголя. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие результаты исследования в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.
Эксперимент проводился на лабораторных мышах: животных сначала кормили калорийной пищей, а затем резко перевели на «здоровый» рацион. После этого они стали чаще выбирать алкоголь вместо воды.
Учёные объясняют эффект изменением микрофлоры кишечника — нарушение баланса бактерий влияет на систему вознаграждения в мозге, которая отвечает за получение удовольствия и формирование зависимостей.
По словам исследователей, при отказе от привычных источников удовольствия мозг начинает искать им замену, в том числе через алкоголь. Авторы работы советуют переходить на здоровое питание постепенно, чтобы избежать стрессовых последствий для организма и психики.
