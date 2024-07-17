В Подмосковье вылечили женщину, пытавшуюся спасти гадюку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные врачи вылечили женщину после укуса гадюки, которую она хотела спасти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
43-летняя жительница Московской области, остановившись на заправке, увидела на асфальте заблудившуюся змею и решила помочь ей вернуться в лес. Однако гадюка вместо благодарности укусила спасительницу за руку. Женщину отправили в Пушкинскую больницу.
После этого пациентку перевели на долечивание в терапевтическое отделение. Сейчас она уже выписана на амбулаторное наблюдение.
Врачи напомнили, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям.
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«Пациентка поступила в реанимацию в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что её укусила гадюка. Это ядовитый вид змей, которые водятся на территории Подмосковья. Мы стабилизировали её состояние и начали терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме», – рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова Михаил Козиев.
После этого пациентку перевели на долечивание в терапевтическое отделение. Сейчас она уже выписана на амбулаторное наблюдение.
Врачи напомнили, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям.
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Лора Луганская