Роспотребнадзор: ситуация со вспышкой вируса Марбург в Руанде под контролем в РФ

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Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты проводят непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для минимизации рисков для граждан России.
На пограничных пунктах пропуска будут использоваться диагностические тест-системы для выявления вируса у приезжих. Проверки будут касаться только тех, кто проявляет признаки инфекционных заболеваний, которые фиксирует автоматизированная система «Периметр».
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На пограничных пунктах пропуска будут использоваться диагностические тест-системы для выявления вируса у приезжих. Проверки будут касаться только тех, кто проявляет признаки инфекционных заболеваний, которые фиксирует автоматизированная система «Периметр».
«Лихорадка Марбург — это острое вирусное заболевание с высокой летальностью и тяжелыми последствиями для организма», — предупреждает Роспотребнадзор, призывая учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения вируса Марбург, вспышка которого была зафиксирована в Руанде.
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Елена Перлова