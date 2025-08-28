Врач дала советы, как подготовиться к сезону простуды

28 августа 2025, 00:56

Врач Уланкина: Осенью организм более подвержен ОРВИ

Фото: iStock/Choreograph

Осенью организм сталкивается с различными факторами, которые влияют на здоровье. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





Она пояснила, что в осенний период становится холодно и влажно, а также увеличивается число людей в транспорте и поликлиниках.





«В результате иммунная система испытывает дополнительную нагрузку, организм становится более подверженным ОРВИ, возрастает риск обострения хронических заболеваний», — рассказала Уланкина в беседе с RT.