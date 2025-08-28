Врач дала советы, как подготовиться к сезону простуды
Врач Уланкина: Осенью организм более подвержен ОРВИ
Осенью организм сталкивается с различными факторами, которые влияют на здоровье. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Она пояснила, что в осенний период становится холодно и влажно, а также увеличивается число людей в транспорте и поликлиниках.
«В результате иммунная система испытывает дополнительную нагрузку, организм становится более подверженным ОРВИ, возрастает риск обострения хронических заболеваний», — рассказала Уланкина в беседе с RT.
Врыч отметила, что полностью защитить себя от болезней невозможно. Тем не менее можно укрепить организм с помощью здорового образа жизни. Важно полноценно питаться, спать и уделять время для физической активности.
По словам эксперта, недостаток сна напрямую ослабляет защитные механизмы организма. Спать человек должен не менее семи часов в сутки, уточнила врач.
Кроме того, необходимо употреблять достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов, которые способствуют формированию адекватного ответа на инфекцию.
Тем временем argumenti.ru пишут, что в России увеличивается число случаев заражения новым штаммом SARS-CoV-2, получившим название «Стратус».
По данным издания, этим заражение этим вариантом уже достигает 300–384 человек в сутки, и это число продолжает увеличиваться. Однако отмечается, что болезнь протекает достаточно легко.
Основными симптомами являются лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль.