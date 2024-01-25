Почётный работник промышленности РФ Назарова: Не надо в непогоду носить замшу

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Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности, почётный работник текстильной и легкой промышленности РФ Тамара Назарова не рекомендовала в снежную морозную погоду носить замшевую обувь.
«Я не рекомендую в холодную и снежную погоду носить элегантные модели из замши, так как даже попадание нескольких капель воды испортит обувь, что уж говорить о последствиях контакта с реагентами, вследствие чего она потеряет свою эстетичную форму», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Назарова.
Кроме этого, она посоветовала подбирать обувь по сезону. Также, по словам специалиста, обувь для защиты от реагентов и солей лучше обрабатывать специальными средствами, например, спреями.
«Рефрен этой весны и грядущего лета – элегантность и простота. Особый акцент отводится на женственные образы. Стоит обращать на это внимание и подчеркивать собственную женскую индивидуальность и красоту», — добавила в беседе с «Москвой 24» Скороходова.
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